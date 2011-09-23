Стриптиз

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:37

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Peccator Просмотров: 69 Комментарии: 1 +1 Вчера, 19:37 by

В Раю сегодня слишком скучно,А сердце вновь сжигает страсть.Забыв о крыльях мчишься в пропастьИ хочешь вниз сейчас упасть.И нежный ангел снова дикий,Ты словно демон многоликий.Сорвав с себя святую маску,Не хочешь больше верить в сказку.Упав с небес во вспышках света,Танцует ангел до рассвета.В порочном мире тьмы каприз,Танцует для него – стриптиз.

Ключевые слова: Рай ангел танец авторский стих

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