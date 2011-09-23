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Стихи

Стриптиз

В Раю сегодня слишком скучно,
А сердце вновь сжигает страсть.
Забыв о крыльях мчишься в пропасть
И хочешь вниз сейчас упасть.

И нежный ангел снова дикий,
Ты словно демон многоликий.
Сорвав с себя святую маску,
Не хочешь больше верить в сказку.

Упав с небес во вспышках света,
Танцует ангел до рассвета.
В порочном мире тьмы каприз,
Танцует для него – стриптиз.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:37
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 19:37 by PeccatorПросмотров: 69Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Рай ангел танец авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 21:01
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 358
Комментариев: 7 447
Представила картину в красках,
Азарт и страсть в прелестниц глазках.
Встречает радостно гостей,
Сластолюбивый Асмодей.

- Где потерялся Вельзевул?
- Он на три дня ушёл в загул.
Здесь нет запретов, нет преград,
Все дело в том, что это ад.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
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