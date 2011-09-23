СтриптизВ Раю сегодня слишком скучно,
А сердце вновь сжигает страсть.
Забыв о крыльях мчишься в пропасть
И хочешь вниз сейчас упасть.
И нежный ангел снова дикий,
Ты словно демон многоликий.
Сорвав с себя святую маску,
Не хочешь больше верить в сказку.
Упав с небес во вспышках света,
Танцует ангел до рассвета.
В порочном мире тьмы каприз,
Танцует для него – стриптиз.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:37
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 19:37 by PeccatorПросмотров: 69Комментарии: 1
Ключевые слова: Рай ангел танец авторский стих