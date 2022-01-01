Кошмарный сон

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Creepy Alexander Просмотров: 55 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:01 by

Поздняя ночь, лишь светит лунаВремя для долгого, крепкого снаЛег на кровать, глаза я сомкнулИ, как дите, безмятежно заснул!Привиделось мне, что на улице яХолод и мрак, воет ветер свистяКругом тишина, и меня все пугаетКуда мне идти? - А черт его знает!Во тьме я брожу, бесконечны дорогиСердце все сжалось от жуткой тревогиВдруг вижу бледный, немой силуэтИ он излучает ослепительный свет!Это был призрак, без плоти, без телаМраморно-белый, словно мазаный меломФигура стремительно начала приближатьсяЯ быстро смекнул, что надо спасаться!Я побежал во всю прыть, во всю мочь!По улицам темным пустился я прочь!Будто все происходит в кошмарном адуНо вот я проснулся в холодном поту!

Ключевые слова: Сон ночь силуэт авторский стих

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