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Стихи

Кошмарный сон

Поздняя ночь, лишь светит луна
Время для долгого, крепкого сна
Лег на кровать, глаза я сомкнул
И, как дите, безмятежно заснул!

Привиделось мне, что на улице я
Холод и мрак, воет ветер свистя
Кругом тишина, и меня все пугает
Куда мне идти? - А черт его знает!

Во тьме я брожу, бесконечны дороги
Сердце все сжалось от жуткой тревоги
Вдруг вижу бледный, немой силуэт
И он излучает ослепительный свет!

Это был призрак, без плоти, без тела
Мраморно-белый, словно мазаный мелом
Фигура стремительно начала приближаться
Я быстро смекнул, что надо спасаться!

Я побежал во всю прыть, во всю мочь!
По улицам темным пустился я прочь!
Будто все происходит в кошмарном аду
Но вот я проснулся в холодном поту!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:01 by Creepy AlexanderПросмотров: 55Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сон ночь силуэт авторский стих

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