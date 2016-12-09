Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Я хочу умереть в лесу…

Я хочу умереть в лесу…

Я хочу умереть в лесу,
Своим телом кормить лису
И её несмышлёных лисят,
Они голодны — пусть едят

Или пусть из открытых ран
Моей крови напьётся вран
В ночь, когда соберётся гроза,
Пусть он выклюет мне глаза

И глазниц моих яблоки скользкие
Пусть насадят ежи на иголки,
Задыхаясь от удовольствия,
Моё сердце пусть выгрызут волки

В моих рёбрах пускай муравьи
Муравейники строят свои,
Белый череп на чёрной земле
Пусть убежищем служит змее.

Или пусть через мой живот
Лучше дерево прорастёт,
Станет кроной моя голова
И на мне будет жить сова…

Автор: Solar Cross.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:27
Вчера, 14:27 by ГальдрПросмотров: 109Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Смерть лес лиса череп сова

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 17:59
+2
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2926|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 027
Классный стих +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.