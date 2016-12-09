Я хочу умереть в лесу…

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:27

Гальдр Просмотров: 109 Комментарии: 1 +3 Вчера, 14:27 by

Я хочу умереть в лесу,Своим телом кормить лисуИ её несмышлёных лисят,Они голодны — пусть едятИли пусть из открытых ранМоей крови напьётся вранВ ночь, когда соберётся гроза,Пусть он выклюет мне глазаИ глазниц моих яблоки скользкиеПусть насадят ежи на иголки,Задыхаясь от удовольствия,Моё сердце пусть выгрызут волкиВ моих рёбрах пускай муравьиМуравейники строят свои,Белый череп на чёрной землеПусть убежищем служит змее.Или пусть через мой животЛучше дерево прорастёт,Станет кроной моя головаИ на мне будет жить сова…Автор: Solar Cross.

Ключевые слова: Смерть лес лиса череп сова

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