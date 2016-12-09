Я хочу умереть в лесу…
Я хочу умереть в лесу,
Своим телом кормить лису
И её несмышлёных лисят,
Они голодны — пусть едят
Или пусть из открытых ран
Моей крови напьётся вран
В ночь, когда соберётся гроза,
Пусть он выклюет мне глаза
И глазниц моих яблоки скользкие
Пусть насадят ежи на иголки,
Задыхаясь от удовольствия,
Моё сердце пусть выгрызут волки
В моих рёбрах пускай муравьи
Муравейники строят свои,
Белый череп на чёрной земле
Пусть убежищем служит змее.
Или пусть через мой живот
Лучше дерево прорастёт,
Станет кроной моя голова
И на мне будет жить сова…
Автор: Solar Cross.
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Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:27
Вчера, 14:27 by ГальдрПросмотров: 109Комментарии: 1
Ключевые слова: Смерть лес лиса череп сова