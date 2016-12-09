"Душа летит"

Qusto Просмотров: 50 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 20:03 by

Душа летит в полёт прекрасной птицей,Чтоб миром первозданным насладиться,Расправить крылья белоснежные в тумане,С природой слиться в опьяняющем дурмане.Сорвать оковы будней, бытия,Исследовать все дальние края,Прилечь на облаках пушисто-белых,Смеяться в пропасть весело и смело!И с грустью легкою, дыханье затая,Вдруг чётко вспомнить... Там внизу земля!Всё позабыв, она на небо улетела,Оставив жизнь, покинув свое тело...Познав блаженство и миров загробных свет,Мелькнёт лишь тенью её лёгкий силуэтИ ни за что назад не возвратится,Паря среди миров свободной птицей.

Ключевые слова: Душа земля птица авторский стих

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