"Душа летит"Душа летит в полёт прекрасной птицей,
Чтоб миром первозданным насладиться,
Расправить крылья белоснежные в тумане,
С природой слиться в опьяняющем дурмане.
Сорвать оковы будней, бытия,
Исследовать все дальние края,
Прилечь на облаках пушисто-белых,
Смеяться в пропасть весело и смело!
И с грустью легкою, дыханье затая,
Вдруг чётко вспомнить... Там внизу земля!
Всё позабыв, она на небо улетела,
Оставив жизнь, покинув свое тело...
Познав блаженство и миров загробных свет,
Мелькнёт лишь тенью её лёгкий силуэт
И ни за что назад не возвратится,
Паря среди миров свободной птицей.
Сегодня, 20:03 by QustoПросмотров: 50Комментарии: 1
Ключевые слова: Душа земля птица авторский стих