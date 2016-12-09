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Стихи

"Душа летит"

Душа летит в полёт прекрасной птицей,
Чтоб миром первозданным насладиться,
Расправить крылья белоснежные в тумане,
С природой слиться в опьяняющем дурмане.

Сорвать оковы будней, бытия,
Исследовать все дальние края,
Прилечь на облаках пушисто-белых,
Смеяться в пропасть весело и смело!

И с грустью легкою, дыханье затая,
Вдруг чётко вспомнить... Там внизу земля!
Всё позабыв, она на небо улетела,
Оставив жизнь, покинув свое тело...

Познав блаженство и миров загробных свет,
Мелькнёт лишь тенью её лёгкий силуэт
И ни за что назад не возвратится,
Паря среди миров свободной птицей.

Сегодня, 20:03 by QustoПросмотров: 50Комментарии: 1
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Ключевые слова: Душа земля птица авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 20:26
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