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Стихи

Должен

Я рос обычным пацаном,
Мой путь был добр, не сложен.
Одним прекрасным вечером
Услышал слово "должен".

Не мог мой ум тогда понять,
Что это слово - корень,
И будут меня уверять,
Что б был я им покорен.

Ты должен сильным быть, как бык,
И умным тоже должен.
Да, чтобы плакать не привык,
На дело был способен

И коль в беду попал другой -
Помочь ему обязан.
Когда родился ты мужчиной,
Стал словом "должен" связан

Но тут возник другой вопрос:
Что вы должны мужчине?
Издалека услышал голос:
Вас что, не научили?

Не научили покоряться,
Что б был рабом следили.
Чем плакать - лучше посмеяться.
Вас что, не научили?

Вы каждым правилом своим
Нам воздух перекрыли.
Вам истинный необходим?
Так вы ж его убили.

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 12:47
Сегодня, 10:53 by Garr3tt4Просмотров: 24Комментарии: 0
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Ключевые слова: должен мужчина слово раб авторский стих

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