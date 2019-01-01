Должен

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 12:47

Garr3tt4 Просмотров: 24 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:53 by

Я рос обычным пацаном,Мой путь был добр, не сложен.Одним прекрасным вечеромУслышал слово "должен".Не мог мой ум тогда понять,Что это слово - корень,И будут меня уверять,Что б был я им покорен.Ты должен сильным быть, как бык,И умным тоже должен.Да, чтобы плакать не привык,На дело был способенИ коль в беду попал другой -Помочь ему обязан.Когда родился ты мужчиной,Стал словом "должен" связанНо тут возник другой вопрос:Что вы должны мужчине?Издалека услышал голос:Вас что, не научили?Не научили покоряться,Что б был рабом следили.Чем плакать - лучше посмеяться.Вас что, не научили?Вы каждым правилом своимНам воздух перекрыли.Вам истинный необходим?Так вы ж его убили.

Ключевые слова: должен мужчина слово раб авторский стих

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