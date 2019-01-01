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Стихи

Мысли

Возможно, когда-то изменятся
Эти мысли в моей голове,
О том, что всё тщетно, без цели всё.
И о том, что умы в меньшинстве.

Я устану сбегать от проблем своих,
Гордо встав и приняв удар,
Я продолжу писать этот стих,
Пока ветер в сердце не стих

И, меняя страну за страной,
Понимаю, что страшно везде.
Обходя своё Я стороной,
Нам не доторкнутся к звезде.

Говоря на гнилых языках,
Нам не стоит на небо смотреть.
Наша участь - скитаться впотьмах
И в мечтах своих стоит сгореть.

Не сломаешь замки на руках,
Не расправишь ты крылья свои.
Мы летаем, но только во снах.
Хотя бы их сбереги!

Однажды, придешь ты домой
И увидишь, что, вроде, всё есть.
Сидишь ты ни добрый, ни злой
И шрамов твоих несчесть.

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 08:36
Сегодня, 08:36 by Garr3tt4Просмотров: 10Комментарии: 0
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Ключевые слова: мысли звезды небо крылья Дом

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