Мысли

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 08:36

Garr3tt4 Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:36 by

Возможно, когда-то изменятсяЭти мысли в моей голове,О том, что всё тщетно, без цели всё.И о том, что умы в меньшинстве.Я устану сбегать от проблем своих,Гордо встав и приняв удар,Я продолжу писать этот стих,Пока ветер в сердце не стихИ, меняя страну за страной,Понимаю, что страшно везде.Обходя своё Я стороной,Нам не доторкнутся к звезде.Говоря на гнилых языках,Нам не стоит на небо смотреть.Наша участь - скитаться впотьмахИ в мечтах своих стоит сгореть.Не сломаешь замки на руках,Не расправишь ты крылья свои.Мы летаем, но только во снах.Хотя бы их сбереги!Однажды, придешь ты домойИ увидишь, что, вроде, всё есть.Сидишь ты ни добрый, ни злойИ шрамов твоих несчесть.

Ключевые слова: мысли звезды небо крылья Дом

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