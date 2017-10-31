Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Тень

Ни дня без строчки, ни минуты без мысли,
Покорность и точность мои где-то зависли,
Я хаос творю за собою степенно,
Скалою я вырос над вами надменно.

Я пропастью впал, захватив ваши ноги,
От севера тьма к вам пришла по дороге
И видели вы, что должно здесь случиться,
Две тысячи лет не могли научиться...

Пахать научили вас землю вслепую,
И ждать, что за вас всё решат напрямую!
Плывя по течению, погибнет смекалка!
И мне вас ничуть, и ни сколько...

Тень

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 19:08
Сегодня, 19:08 by СтигандрПросмотров: 21Комментарии: 1
+1

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Стигандр
Сегодня, 19:30
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (210|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 57
Уважаемые Дамы и господа! Прошу игнорировать данную публикацию! Не писать комментарии по ней! Эта публикация должна быть удалена! Редактор обрезала оформление и выставила одну картинку! Так быть не должно! На картинке должны быть строки созданные моей дорогой коллегой kusi! Сейчас выставлена публикация с не тем оформлением, которое должно быть! Я написал, чтобы его удалили. Я протестую против такого грубого вмешательства редакторов в чужую работу!
Зарегистрирован: 31.10.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.