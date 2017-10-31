ТеньНи дня без строчки, ни минуты без мысли,
Покорность и точность мои где-то зависли,
Я хаос творю за собою степенно,
Скалою я вырос над вами надменно.
Я пропастью впал, захватив ваши ноги,
От севера тьма к вам пришла по дороге
И видели вы, что должно здесь случиться,
Две тысячи лет не могли научиться...
Пахать научили вас землю вслепую,
И ждать, что за вас всё решат напрямую!
Плывя по течению, погибнет смекалка!
И мне вас ничуть, и ни сколько...
Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 19:08
Сегодня, 19:08 by СтигандрПросмотров: 21Комментарии: 1