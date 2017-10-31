Тень

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 19:08

Стигандр Просмотров: 21 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:08 by

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Ни дня без строчки, ни минуты без мысли,Покорность и точность мои где-то зависли,Я хаос творю за собою степенно,Скалою я вырос над вами надменно.Я пропастью впал, захватив ваши ноги,От севера тьма к вам пришла по дорогеИ видели вы, что должно здесь случиться,Две тысячи лет не могли научиться...Пахать научили вас землю вслепую,И ждать, что за вас всё решат напрямую!Плывя по течению, погибнет смекалка!И мне вас ничуть, и ни сколько...