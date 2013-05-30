Ложное пробуждение

Ложное пробуждениеЗдравствуйте.
У меня недавно был такой случай. Я легла спать. Заснула, и сниться мне какой-то обычный сон. Ничего особенного. Всё как обычно....
И тут я просыпаюсь и вижу такую картину: Я лежу на спине на какой то высокой лежанке, как в операционной. В небольшом помещении . Свет не яркий, немного приглушённый (ну или я так видела) и справа возле меня на уровне живота или ног стоит инопланетянин, ну как его изображают, как серых.
Рост обычный, как у среднего человека, кожа светло-серая, почти белая, большие глаза.
Он что-то делает руками. На меня не смотрит. И у меня внутри начал нарастать такой дикий ужас, который я даже во сне не испытывала. Всё это длилось не больше минуты и тут я ещё раз просыпаюсь.
В комнате. Лежу на спине. Темно.
PS : вот что ему надо было, сволочу?
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:18
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 06:18 by GenyaПросмотров: 80Комментарии: 2
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