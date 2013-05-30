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Сны

Ложное пробуждение

Здравствуйте.
У меня недавно был такой случай. Я легла спать. Заснула, и сниться мне какой-то обычный сон. Ничего особенного. Всё как обычно....
И тут я просыпаюсь и вижу такую картину: Я лежу на спине на какой то высокой лежанке, как в операционной. В небольшом помещении . Свет не яркий, немного приглушённый (ну или я так видела) и справа возле меня на уровне живота или ног стоит инопланетянин, ну как его изображают, как серых.
Рост обычный, как у среднего человека, кожа светло-серая, почти белая, большие глаза.
Он что-то делает руками. На меня не смотрит. И у меня внутри начал нарастать такой дикий ужас, который я даже во сне не испытывала. Всё это длилось не больше минуты и тут я ещё раз просыпаюсь.
В комнате. Лежу на спине. Темно.
PS : вот что ему надо было, сволочу?


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:18
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 06:18 by GenyaПросмотров: 80Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Инопланетяне сон сон во сне авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:29
+1
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Комментариев: 2 859
Плюсанул. Очень понравилось ваше приключение. Не знаю, что ещё сказать. Вообще нет зацепок. Не исключено, что это был не сон.
Зарегистрирован: 30.05.2013
       
#2 написал: Слепой стрелец
Сегодня, 14:44
0
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Комментариев: 339
Коротковатая вышла история, но все очень знакомо, сам видел нечто подобное, о чем постарался рассказать на этом сайте в разделе сны: - «Не верь глазам своим» +
Зарегистрирован: 19.06.2020
 
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