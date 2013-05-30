Ложное пробуждение

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:18

Причина: Стилистика автора сохранена

Genya Просмотров: 80 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 06:18 by

Здравствуйте.У меня недавно был такой случай. Я легла спать. Заснула, и сниться мне какой-то обычный сон. Ничего особенного. Всё как обычно....И тут я просыпаюсь и вижу такую картину: Я лежу на спине на какой то высокой лежанке, как в операционной. В небольшом помещении . Свет не яркий, немного приглушённый (ну или я так видела) и справа возле меня на уровне живота или ног стоит инопланетянин, ну как его изображают, как серых.Рост обычный, как у среднего человека, кожа светло-серая, почти белая, большие глаза.Он что-то делает руками. На меня не смотрит. И у меня внутри начал нарастать такой дикий ужас, который я даже во сне не испытывала. Всё это длилось не больше минуты и тут я ещё раз просыпаюсь.В комнате. Лежу на спине. Темно.PS : вот что ему надо было, сволочу?

Ключевые слова: Инопланетяне сон сон во сне авторская история

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