Что может сделать кот на самом деле⁠⁠

Летяга Просмотров: 69 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:51 by

Так получилось, что я заболела. И когда спала с температурой, мне приснился плохой сон. Но во сне я не знала, что это сон, и не было ни одного триггера, чтобы я в этом сне поняла, что это всё неправильно и неправда, и смогла проснуться. Помог только кот. А вот случайно это вышло или нет, судить вам.Приснилось: будто нет той жизни и никогда не было, как сейчас, нет нынешнего мужа, нет ничего, что связано с настоящей жизнью. Есть только прошлое.Я нахожусь в доме, в котором жила с бывшим мужем, - это старый, полуразвалившийся дом, который как бы "враждебно" ко мне относится. Ну, ночью, "ведёт себя плохо", как и было раньше. Дома бывший муж, Рома, бывшие свекры, сидят все за столом. Только я не помню и не понимаю, что они бывшие. Дочка, ещё маленькая, спит в коляске. А я им накрываю стол, ношу тарелки, ложки,вилки, бокалы, всякую еду на стол. И они говорят:- Дома такой бардак, и вообще,он аварийный, разваливается. Мы вынуждены забрать сына и внучку с собой в Москву, а ты останешься здесь, потому что ты нам там не нужна.Я стала просить их, чтобы они не оставляли меня здесь одну. Они молчат. Тогда я стала просить мужа.- Рома, не бросай меня в этом доме одну. Как ты можешь уехать и оставить меня здесь? Мне здесь страшно.А он сидит за столом, держит ложку и молчит.(А это дом такой, где умерли его бабушка и дедушка, и я раньше (когда жила там), видела всякие непонятные для человеческого восприятия вещи. Но я об этом помнила во сне, а то, что это уже в прошлом, не помнила.)Тогда я сказала им всем:- Хорошо, тогда я возьму в дом собаку, пусть хоть на ночь буду брать. Мне не так страшно будет.А свёкор мне говорит:- Собаку мы заберём, чтобы ты не таскала её в дом. В этом доме ей не место.Тогда я подумала, что спорить больше не буду, а возьму к себе в дом всех кошек, которые живут на улице, у фельдшерского пункта. Просто дверь открою в сад и насыплю им корм в миски. Вот прям, они сейчас уедут, я пойду в магазин, куплю большой пакет корма, пусть кошки со мной тут всю ночь тусуются.Я полезла на чердак за заначкой, чтобы купить корм, пока свекры и бывший муж носили вещи в машину (причем в их старую Волгу, по сну). И, когда закрывала за собой дверь, услышала мяуканье. Обернулась и увидела что я кошке серой прищемила лапу. Я вернулась, чтобы её взять, а там другой кот сидит. И не может убежать, потому что у него все лапки обмотаны шерстяной ниткой, типа пряжи. Я его схватила и стала распутыватьИ, пока я распутывала пряжу, кот на меня так смотрел, прям в глаза, я вдруг вспомнила, что это мой кот, из настоящей жизни, которая сейчас. И я поняла, что это сон, и проснулась.Вот так, кот может прийти в дурной сон, чтобы хозяина оттуда вытащить. Но, видимо, возможностей у него там тоже не очень-то много, раз он там был весь нитками замотан.Хотите верьте, хотите нет. Со мной вот такое произошло.Автор - tamarabazova90.

Ключевые слова: Кот кошмар дом сон

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