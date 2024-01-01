Ангел мой

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:04

Причина: Стилистика автора сохранена

lukery Просмотров: 48 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:04 by

Я была школьницей. Заболела с высокой температурой. Сбивалась плохо, в ночь скаканула сорок с хвостом. Сбить жаропонижающим у родителей не вышло.Зима, дороги замело, скорая долго не приезжает. В отчаянии родители обтерли меня чистой водкой. Растворы не помогали.В горячке бредила.Хорошо запомнила, что мне "виделось" тогда в том состоянии.В комнате темно. Мама спит рядом на диване. За окном светло и шумно. Я оказываюсь рядом с ним. Внизу ярмарка, ледяные горки, большая карусель в огоньках.Много людей, детворы, музыка...О таких "гуляниях" я тогда только читала и тихо мечтала, надеясь увидеть. И вдруг вот оно!Дети видят меня и машут руками:- Прыгай к нам, не бойся!Я оказываюсь на поддоконике.И прыгнуть хочется очень. Внутри всё распирает от предвкушения. Но я постоянно оглядываюсь на маму. Боюсь, что если выпрыгну в окно, она испугается.Кто-то стоящий внизу выкрикнул моё имя. Кажется, что ребёнок. Я выхватываю взглядом его лицо в толпе, и сильно пугаюсь от узнавания. Но после пробуждения, не могу вспомнить, кто это был.В ужасе, пытаюсь зацепиться хоть за что-то, чтобы не выпасть из окна. Вдруг рядом со мной на поддоконике оказывается бабушка Нина.- Ангел мой, я за тебя пойду.И она шагнула вниз...В конце той зимы в ванной упала с табуретки бабушка Нина. Решила поменять лампочку сама, поплохело. Потеряла сознание.И хотя врачи дали неплохой прогноз, бабушка была уверена, что уйдёт скоро. И давала наказания детям, как должно всё происходить после. Меня же, в силу возраста, оберегали от подробностей происходящего.Бабушка позвала меня к себе за ночь перед смертью. Она долго говорила со мной, шутила, дарила припрятанные подарки. Я так и не поняла тогда, что прощается.Утром бабушка не проснулась.Первый раз после своей смерти она приснится мне также, во время высокой температуры.Бабушка грозила мне пальцем. Стояла в темноте, за полотном белой вуали. Мигала красными глазами. Держала на руках свою такую же красноглазую маленькую копию. Рядом кружилась и пела молодая женщина, в руках она держала свечу. Я узнала в ней Марию (мою вторую, ещё живую на тот момент бабушку).Мария уйдет из жизни вскоре после этого сна. Хоть это и было ожидаемо, она долго болела, но всё равно оглушительно больно.Уйдёт из жизни бабушка в семейный праздник - день рождение её дочери. В кругу родных. Болезнь отступит на несколько часов, заберёт боль. Бабушка выйдет из беспамятства, узнает нас...День смерти бабушек совсем рядом. С разницей в несколько лет...Нина снилась мне после ещё. Странно. В какой-то пещере, в грязном рубище, измождённая...Мы говорили о чем-то, но при пробуждении я запомнила только одну её фразу:- Немного осталось и отпустят.Прошло много лет после, когда она приснилась мне снова.Бабушка Нина стояла у прилавка в магазине. И в отличие от прошлого сна она выглядела хорошо. Такой я и помнила её.Понимая, что сплю, всё равно испугалась. Я стояла рядом с папой. И решила, что вдруг не к добру эта встреча. В то время он был в постоянных командировках, а в дорогах разное бывает.Развернулась, подталкивая папу к выходу, хотела уйти. Но бабушка вдруг оказалась прямо перед моим лицом.-Ба, ты же умерла.- Ангел мой, я теперь рядом буду...***Я думаю, что возможно первый сон и уход из жизни бабушки почти сразу после наложил свой отпечаток.И теперь её образ стал для меня защитой и поддержкой - я не одна, как в последнем. И предупреждением, как в двух других.Но, что если <<...>>?

Ключевые слова: Бабушка горячка сны авторская история

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