Детский сон

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:30

Olelek1476 Просмотров: 55 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:30 by

Я начала помнить себя с возраста 4-5 лет. Помню многие детали своего детства. Как бабушку, папину маму, хоронили и меня все потеряли в суете, а потом нашли в ногах сидящей у лежавшей на диване бабушки. Подружка у меня была, она умерла, когда ей было 4 года, и я помню её похороны, хотя не понимала, что это и почему подружка лежит под какой-то тюлью и все плачут, а мама моя заставляет меня за ножки её подержаться (так старики говорят надо делать, чтобы покойников не бояться), видно, мне это в жизни не помогло. Вот и сон свой - первый кошмар, я до сих пор как наяву помню, и как будто он мне только приснился. Мне на тот момент было, наверное, лет 5.Снится мне, что пришли к родителям гости, сидят они за столом, ужинают. И тут я смотрю, что в другой комнате кто- то ходит, длинный такой (почему длинный - потому что он шёл на чертвереньках), короче, нечистый – всё как положено – хвост, рога, пятак. Я начала всем показывать на ту комнату: "Посмотрите туда, он пришёл за мной и хочет меня забрать," – кричала я. И тут его рыло появляется в проёме двери в той комнате, где сидят гости, идет на нас всех и говорит – отдайте мне её. Почему-то не мой отец, а дядька (гость), начал ему кричать:– Меня забери, зачем она тебе нужна, забери меня, а от неё отстань .Но он продолжил:- Я её все равно заберу, а вы мне не нужны, - и потом развернулся и ушёл обратно в ту комнату, откуда пришел. Тот мужик, который пришёл в гости к нам с женой, схватил что-то в руки и побежал за ним. Жена его пыталась удержать, боялась, что его заберёт это нечистый, но он уже убежал, а потом вернулся и говорит:– Если он ещё прийдет, я ему покажу.Помню, как проснулась после этого сна и не поняла, почему я уже лежу в кровати у родителей (наверное, во сне лунатила) и как начала я плакать, так плакала, что, конечно, разбудила родителей. Помню, что начала просить у них пить и жаловалась, что ко мне чёрт пришёл – так сильно хотелось пить, жажда сильная очень была, а когда отец потрогал меня, он сказал, что я огненная лежу. У меня поднялась высокая температура и началась ангина, уколы и все такое. И вот когда я вспоминала этот сон, то думала, что, может, это всё приснилось мне на фоне случившейся болезни, высокой температуры, бред? Но я помню, что когда я проснулась, я помнила весь сон и бреда у меня не было, был только страх, что сейчас выйдет из другой комнаты кто-то и спасенье только в кровати родителей, рядом с ними. Может оно и так, но потом эта нечисть не раз ко мне во сне приходила, прям сон за сном, но это я уже была взрослая.

Ключевые слова: Детство сон страх болезнь авторская история

Другие, подобные истории: