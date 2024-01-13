Мицва о микве

Мицва о миквеДоброе время суток, дорогой собеседник! Весьма рад тебя приветствовать — и предлагаю усесться поудобнее, расскажу коротенькую историю о своём сне, довольно необычном. Вполне возможно, у неё открытый финал...
25 октября 2023 года мне незадолго до пробуждения Геша снился (это мой хороший друг, которого, к сожалению, уже нет в живых; он вообще по паспорту Евгений был, но по достижению совершеннолетия сменил имя и фамилию на еврейские — Гершель Гештальт). Как раз именно он и упоминается в одном из рассказов-флешбэков "Рука помощи из Вечности".
Будто я у него в гостях в домике (который располагался в местности пустынного типа — много песков, мало зелени и голубое небо с ярким солнцем), разговаривали друг с другом. Он рассказывал, как ходил вместе со своим знакомым в одну особенную баню — и под конец настоятельно порекомендовал мне сходить туда.
Проснулся от будильника, а в голове постоянно вертелось-крутилось слово "мицва" или "миква" (и при этом я даже не знаю таких слов — но подозреваю, что они еврейского происхождения). Полез в интернет — и что вы думаете?
Мицва (от ивр. מִצְוָוה — «повеление; приказание; указание») — заповедь в иудаизме. В обиходе мицва — это всякое доброе дело, похвальный поступок.
Миква (от др.-евр. מִקְוֶה — «скопление воды») в иудаизме — водный резервуар, в котором производится омовение с целью очищения от ритуальной нечистоты.
К чему бы это, как думаешь?
Фото: старинная миква в Шпайере, датируемая 1128 годом.
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
Благодарю за то, что выслушал мой рассказ. Всего тебе самого доброго и светлого!
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:24
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 12:24 by KervusПросмотров: 109Комментарии: 0
Ключевые слова: Водохранилище умерший друг подсказка сон-предупреждение евреи авторская история