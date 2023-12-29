Покойники в моих снах

Olelek1476 Просмотров: 67 Комментарии: 1 0 Вчера, 12:07 by

Сны в моей жизни очень много значат. Они у меня яркие, запоминающиеся и бывают даже с продолжениями. Очень часто мои сны сбываются или о чем нибудь предупреждают. Особенно сны с кошмарами заставляют меня просыпаться от собственного крика и радоваться тому, что это всего лишь сон. Хочу описать некоторые из них о покойниках, которые мне все время снятся, и поэтому я стараюсь вообще теперь не ходить на похороны, чтобы они ко мне не цеплялись.1сонУмерла моя бабуля. Я долго страдала, думала о ней, как же я без неё. Она стала мне сниться. Всего два сна. В первом сне она напугала меня, потому что приснилась как какая-то ведьма. Я рассказала маме, что в шоке от сна – я бабушку любила и она меня, а приснилась и душила меня. Второй и последний сон – захожу я в дом к бабушке, она выходит ко мне навстречу и вид у неё недружелюбный. Она направляется ко мне и я вижу, а у неё цвет глаз чёрный-пречёрный (при жизни зелено-коричневые). Я начинаю пятится в кухню от неё, а она идет и руки ко мне тянет, глаза чёрные как дыры смотрят так, что мурашки по всему телу. Я начинаю понимать, что это уже не моя бабуля, тело её, а глазами смотрит из неё что-то другое. Наступает на меня и хочет задушить, а я ей кричу:- Ты не моя бабуля, уйди, не приходи больше.Я проснулась от страха, обрадовалась, что это сон, но поняла, что сон к плохому. Рассказала маме, что кто-то умрёт, бабуля приходила за кем-то. Через полгода умер мой дед, муж бабушки.2 й сонУмерла моя одноклассница. Перед её смертью, в школе на отменённых уроках она как-то устроила свои похороны – легла на стулья и сказала:- Поминайте меня, я скоро умру.Мы налили в графин воду, стукались, смеялись. Молодость она вообще о смерти не думает, всё веселье и смех. На выходных она разбилась с парнем на мотоцикле, умерла не сразу, а через 3 дня в больнице. Весь класс был в шоке, оказалось жизнь жестока. Ей исполнилось только 16 лет. Я так сильно страдала по ней, плакала дома, что мама не могла меня успокоить. И тут она начала ко мне приходить во снах. Очень часто, практически через день. Снилась мне всегда в школе – приходит, зовёт меня или забирает и уводит с собой. Говорит:– Пошли со мной, пора.Я шла за ней и каждый раз просыпалась. Дошло до того, что я стала бояться ложиться спать и страданья мои ушли из-за страха, что во сне она меня забирает. Мама сказала сходить в церковь и поставить ей свечку за упокой, помянуть и печенье раздать. Я так и сделала. С тех пор она мне сниться перестала и мне стало легче, я страдать за ней перестала. Вот так мы поиграли в классе в похороны.3 й сонПосле того, как разбилась моя одноклассница, через пару месяцев разбивается у нас парень в деревне на мотоцикле, перед своей свадьбой. Поругался с невестой, сел на мотоцикл и разбился, даже до больницы не довезли. Конечно, все в шоке. Я иду подругу провожать на автобус и вдруг видим сбоку у дороги и на дороге скопление людей. Подходим ближе. А там авария и парень этот лежит. В эту же ночь он мне снится: выхожу я на улицу из дома и иду в парк, расположенный рядом с домом. Смотрю, в беседке в парке скопление людей, толпа целая, и все молодые парни. Все стоят в белых одеждах. Я подхожу ближе к беседке и тут ребята расходится, и из толпы выходит парень, который разбился, смотрит на меня и подходит близко. Я смотрю и спрашиваю у него:– Ты же разбился, откуда ты? Все плачут, страдают, у тебя же свадьба должна была быть.А он мне отвечает:– А я не умер, я живой и у меня всё хорошо, так всем и передай - пускай не плачут. Мне здесь очень хорошо.И спокойно ушел снова в толпу стоящих ребят. Я развернулась, от беседки иду и думаю, как хорошо, что он живой. Нужно всем про это рассказать, что я его видела, что он мне приснился (я, кстати, осознавала, что я во сне). Проснусь утром и всем расскажу - пускай не плачут, он жив, и у него всё хорошо. Вот так мне приснился парень и передал своим весточку, чтобы по нему не страдали.Такие вот сны приходят ко мне по ночам. А вам такое сниться? Поделитесь.

Ключевые слова: Сон покойники похороны авторская история

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