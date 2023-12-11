Не таите правду

Новость отредактировал Estellan - 11-12-2023, 17:32

Причина: Изменен раздел.

gleb_by Просмотров: 221 Комментарии: 0 0 11-12-2023, 17:32 by

Все начинается с одного странного сна. Во сне я, десятилетний ребенок, обхожу знакомые улочки нашего небольшого города. Погода солнечная, знойная. На улицах пусто, не слышно даже птиц.Сюрреалистичную тишину прерывает голос:- Глеб, иди сюда!Голос родной - мама. Бегу, не разбирая дороги, попутно окликая ее, чтобы дала знак, подсказала, куда идти. И она подсказывает, зовя и выкрикивая мое имя вновь и вновь.За очередным поворотом нахожу. Только это не моя мама. Какая – то рябая женщина в очках и с проседью бежит ко мне на встречу, повторяя мое имя. Голос мамин, а внешность - нет. В одночасье сон становится кошмаром, где я пытаюсь убежать от странной женщины, которая притворяется моей мамой. И я убегаю, всегда убегаю.Мусоля этот сон после пробуждения, я пытаюсь найти ответ на один вопрос – кто она? Случайная прохожая, образ которой моя память воспроизводит вновь и вновь? Наш мозг – потемки, поэтому не отрицаю теорию, что я мог встретить ее в раннем детстве, и встреча эта была настолько пугающей, что оставила след в недрах моего сознания.Сны повторяются с регулярной периодичностью, не завися от моей усталости, настроения и прочих факторов, которые можно было бы приплести к рациональному объяснению сна. Повторяются и повторяются. С каждым разом лицо женщины становится злее, голос не меняется – такой же ласковый и родной. Затем я замечаю, что она приближается. Раньше ждала на противоположном конце двора, а теперь подбирается все ближе и ближе.Мне страшно. Детский страх неизвестности, потери самого родного человека, заставляет меня просыпаться в слезах. Меня, 23-летнего парня.После очередного кошмара, когда, минуя поворот, встречаюсь с ней глаза в глаза, решаюсь позвонить маме. Живет она в деревне, а я – в городе, общаемся реже, чем хотелось бы.Рассказываю про сон, красочно описывая эту женщину и тот ужас, что испытываю при встрече с ней. Мама молчит, слышу ее тяжелые вздохи.Затем произносит то, что ни один ребенок не хочет услышать от мамы: я – не ее родной сын. Моя настоящая мама – сестра моей мамы, которая вела разгульный образ жизни. Она умерла через месяц после моего рождения. Официальная версия – самоубийство, неофициальная – ее убил один из ее собутыльников. Официальной версии придерживается полиция, а неофициальной – соседи, поскольку слышали громкий крик и мольбы мамы незадолго до ее смерти. Иных доказательств нет. После ее смерти меня усыновила ее сестра, которая решила отгородить меня, не травмировать прошлым. Фото, которые мне присылает мама по телефону после разговора, подтверждают мои догадки – это она. Она зовет меня.Решаю пойти в церковь, поставить свечку за упокой. Помогает – сны исчезают.Через месяц попадаю в аварию, несколько дней лежу в коме. И снова кошмар повторяется, только в этот раз без фазы пробуждения. Теперь она не просто бежит за мной - хватает, тащит, утягивает за собой, говорит, что я больше никуда не денусь, что теперь мы вместе навсегда. Я вырываюсь, кричу и плачу.После пробуждения вижу маму, которая меня воспитала. Она сидит, держит меня за руку и плачет. Говорит, что ей снилась сестра, просила передать мне, что это не она меня пугает по ночам, не она хочет забрать меня.После выздоровления и реабилитации я еду в деревню для встречи с моей настоящей мамой. На кладбище иду самостоятельно, хочу поговорить с ней наедине. Прошу защитить меня, избавить от кошмаров. Верю, что она слышит.Первый и последний раз встречаю настоящую маму во сне. Пространство то же, однако в этот раз у нее другой голос, другое выражение лица, она не пытается схватить меня. Обнимает и говорит, что теперь я всегда будут под ее защитой. Хочу пойти с ней, ибо сердце сжимает тоска, но она говорит, что рано.Больше мама мне не снится и то, что прикидывалось ей, тоже. Урок я вынес один: правду нельзя утаивать, ибо ложь порождает зло, которое может загубить человека.

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