Это случилось снова

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

AZO Просмотров: 94 Комментарии: 1 0 1-10-2023, 18:49 by

У меня, еще с юности, звон в ушах. Много читал об этом, но более склоняюсь к теории, что это слышно, как кровь бежит по сосудам. Звук слышно 24/7 и я, естественно, к этому давно привык. А вот по ночам я, иногда, слышу нечто иное. Этот звук похож, но несколько отличается, он более глубокий и громче. Я слышу его сразу после выхода из сна, но что интересно, если пробудиться окончательно, минут через пять это проходит, но заснуть заново бывает проблематично, так как сон уже ушел, либо можно податься этому звуку, послушать его, в любом случае это займет примерно тоже время. Во втором случае начинает происходить странное и пугающее, поэтому не каждый раз я иду на это, все зависит от степени испуга в данный момент, иногда, прям вот не хочется с этим сталкиваться. Исход бывает разный. Надо дать звуку завладеть тобой, он проникает во все тело, заполняет полностью и многократно усиливается. Это пугает, особенно первые разы. После начинаются странности. Чаще всего ощущается появление некой сущности, которая пытается проникнуть внутрь тела, в основном через рот. Рот начинает непроизвольно открываться и сдержать этот позыв, бывает весьма проблематично. Обычно при таком исходе я насильно пытаюсь сбросить этот морок и вырваться в наше обычное привычное сознание (состояние). При этом звук остается, и он весьма сильный, может даже не отпускать, и если закрыть глаза, сознание снова утекает в измененное состояние и все продолжается. Несколько раз я чувствовал приход некой сущности, она ходила рядом молча, иногда прикасаясь. А бывает, тело колотит с неимоверной силой, крутит и переворачивает, увлекая куда-то в пространство. Бывает случаются разговоры между несколькими сущностями.Но сегодня было по другому. Я очнулся после сна с описанным выше звуком в ушах. Немного подумав, решил не сбрасывать это состояние и дал звуку завладеть собой. Как обычно, звук начал быстро усиливаться, заполнив собой все вокруг, а потом начал постепенно менять тональность. Возникло ощущение, что я оказался в некотором пространстве, сознание рисовало присутствие, в основном, черных красок, немного красного и желтого. Я нахожусь как бы в подвешенном состоянии. Звук перешел в подобие заунывного воя наводящего жуткую тоску и безнадежность. Это продолжалось примерно пару минут. И вдруг я услышал крик маленькой девочки: «А- а-а, ма-ма, здесь демоны!!!». После этого сразу все закончилось и морок пропал.

Ключевые слова: Сущности морок кошмар авторская история

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