Хочу в лес

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

ebegen31 Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:42 by

Позапрошлым летом мне приснился сон: я бегу по лесу вместе со стаей волков. Помню свой огромный энтузиазм, ярко переживаемое удовольствие, стремление бежать, бежать и бежать дальше, вперёд. Я ловко, как и звери, следовавшие рядом, находил оптимальные маршруты, обегая деревья и препятствия в виде ям и кустов, без труда перепрыгивая через лежащие на земле полусгнившие брёвна. Я знал, что бег и есть смысл моей жизни и её радость…Под впечатлением от сна я в то самое лето раз десять съездил за грибами и в каждый свой приезд задерживался в лесу часов на пять. Время пролетало незаметно. И хотя я всякий раз заходил довольно далеко, но ни разу не заблудился. А в лесу, надо сказать, я ориентируюсь слабо.Не знаю, как точнее передать то состояние, которое я пережил тогда во сне. Эйфория? Внутренняя торжествующая щекотка от осознания своей силы и ловкости? Радостное понимание того, что волки — мои друзья, или моя семья, и вместе мы ещё сильнее? Наверное. Плюс ещё много различных нюансов...Может быть, так проявила себя моя прошлая жизнь, в которой я был волком. А возможно, я действительно бегаю в лесу по ночам, просто на этот раз я по какой-то причине не забыл свою «дневную» личность.

Ключевые слова: Лес сон волки авторская история

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