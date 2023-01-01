Адская ночь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

bipolarfairy Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:04 by

Наверно каждый здесь слышал о сонных параличах. Я никогда не интересовался природой этого явления, поэтому не берусь судить, имеет ли она какую-то мистическую подоплеку, но, в любом случае, столкнуться с ними всегда как минимум неприятно.Расскажу немного предыстории. В какой-то момент я попал в психиатрическую больницу. Пришел туда сам, в тот период, когда временно мог трезво мыслить и понимал, что мне нужна помощь. Мне поставили диагноз F31 (биполярное расстройство), назначили лечение, спустя две недели меня забрали оттуда под расписку, и я продолжил лечиться уже дома. Мое психическое состояние все еще было плачевным, но огромные дозы лекарств, которые мне прописали, помогали не ощущать того, как я реально себя чувствую. Судя по всему, у этого лечения были побочки, так как до этого я никогда не сталкивался с сонным параличом.В то время я жил не один, но так получилось, что именно в ту ночь дома никого не было. Все это продолжалось на протяжении двух часов, пока я пытался спать. Я просыпался четыре раза, но мне запомнились только два из четырех приступов - первый и последний.Первый сон был совершенно обычным, ничего не предвещало какого-то кошмара. Я был в магазине одежды и выбирал себе что-то. И вот, набрав целую кучу красивых вещиц, я зашел в раздевалку и начал примерять их. И тут я замечаю в зеркале, как через шторку ко мне тянется чья-то рука. Эта рука хватает меня, за ней следом появляются еще целое множество рук, и все пытаются сдавить меня.Я просыпаюсь и понимаю, что не могу пошевелиться, но самое страшное то, что я чувствовал боль от того, как меня сдавливали эти руки. Когда мне все же удалось проснуться до конца, меня сковал страх. Кое-как я все же смог уснуть, но постоянно просыпался от таких же приступов, хотя и не помню, какими они были, потому что сразу же после этого я отключался.В последнем из снов я увидел себя в кровати, будто в реальном времени. Я пытался уснуть во сне, но мне мешал голос мамы, которая говорила с каким-то мужчиной и просила его зайти в мою комнату. Я услышал его шаги, и затем он начал хватать меня. Я не знаю, что он пытался сделать, но в тот момент я начал просыпаться и увидел его. У него было ужасно изуродованное лицо, он издавал страшные хрипы и пытался притянуть меня к себе, я вырывался, но у меня ничего не получалось. И снова появилась эта боль от сдавливания. Я помню, что сильно дернулся, когда проснулся окончательно, будто меня действительно удерживали силой, и мне наконец удалось вырваться. После этого я уже не мог заснуть, мне было страшно, что все это повторится. Я лежал и чувствовал жгучую боль в груди и то, как бешено колотилось сердце. Единственное, что помогло мне тогда окончательно уснуть - конская доза таблеток, которые мне прописали (один из побочных эффектов от них - сильная сонливость). Это было опрометчиво, кто знает, какие последствия могли быть от таких доз, но в тот момент я уже не мог мыслить здраво, меня полностью поглотила паника.После этого у меня все равно случались приступы сонного паралича, они случаются и до сих пор, но никогда больше они не атаковали меня так сильно, как в ту адскую ночь.

Ключевые слова: Сон видения мужчина авторская история

Другие, подобные истории: