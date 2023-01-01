Жуткая собака или Вещий сон

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Наталья ст Просмотров: 145 Комментарии: 0 +2 Вчера, 20:19 by

Сразу скажу, семья не знает о моих снах.И я эмоциональная и впечатлительная, здесь это важно знать.У меня такое не впервые, мне давно снятся вещие сны, но они обычно несерьезные, например: папа с братом придут с магазина в 14:00, и они реально приходят в 14:00, или, например, что завтра на такой-то улице произойдет авария... Но никто не пострадает, и в новостях города Реально сказали, что произошла авария без смертей. Но это самый страшный случай...Мне каждый второй день снится отрывок того что случится, а потом страшный сон(мне никогда хорошие не снятся).Вот мне приснилось, что я иду ночью по аллее домой, одна (я обычно хожу с родителями, особенно ночью) и типа справа от меня в кустах собака белая, но какая-то странная, она вся худая, аж рёбра видно, а голова вообще как череп или просто так обтянута кожей, без глаз, в место них просто две дыры, но было ясно, что она смотрит на меня... Я перестаю идти и встаю как вкопанная, смотрю на неё, она на меня, я на неё. И тут она прыгает на меня, сваливает меня с ног, стоит на мне, заблокировав меня, и смотрит, а с пасти течет кровь... Прямо на меня... И в этих темных глазах я вижу смерть... Сегодня вечером случится что-то очень-очень плохое...И вдруг я просыпаюсь в шоке и не могу пошевелиться, у меня такого было 11 раз в жизни и это ещё один знак, что случится что-то плохое... Я начинаю сама себя успокаивать типа: это был день страшного вещий, значит, завтра, так что это был страшный... Это был просто страшный сон... Как мама учила "Сон пришел, сон ушёл".В итоге не спала всю ночь...И вот вечер X.18:39 хоть и лето, но почему-то уже темно.Я сижу на кресле, читаю книгу и думаю (это был просто плохой сон, уже вечер и ничего не случилось) и тут мама говорит: «Может прогуляемся по аллее? Говорят, вечерняя прогулка полезна».Тут брат видит, что я явно не хочу идти, выпаливает: «Да и ещё у нас соль кончилась, надо купить (он не знает о моем сне, просто он очень, грубо говоря, брат ****).Ну, тут я говорю: «Может не надо? Я уже устала, давайте завтра вечером? А соль утром купим».Все-таки пошли..Мне страшно, Очень страшно. Мы подходим к аллее, и я говорю: «Давайте лучше по площади? У фонтана? Пожалуйста».Брат: «Мы же уже пришли, поздно».Вот мы идём по аллее, справа и слева те самые кусты… И тут я вижу белую собаку... В кустах... Смотрящую на меня... У меня немеют ноги... Как во сне.Я смотрю то на маму, то на собаку.И говорю, хватая маму за руку, не крича, но громко: «Мам! Давай дамой, а? Пожалуйста, я уже спать хочу».Я начинаю плакать (ну не реветь, а просто глаза автоматически наполняются слезами, я не одна из тех детей эгоистов).Мама видит, что я плачу, и говорит: «Что случилось?»Я, перебивая маму, говорю: «Мам! Идём, я дома все объясню! Пожалуйста!»«Хорошо», - с непониманием и беспокойством говорит мама.В итоге мы пошли домой, та собака ещё часа четыре сидела под нашим окном(мы живём на 9 этаже, но она сидела и смотрела прям нам в окно). Из-за того что мы живём высоко, создался эффект, что у собаки нет глаз... или это был не эффект?..Она снилась мне еще два дня... Она просто смотрела на меня, не нападала, просто смотрела...Дома я все объяснила тем, что просто мне стало плохо, и появилась тревожность без причины.Это было год назад, но я до сих пор спрашиваю себя, что если мы не пошли тогда домой? Что было бы, если бы мы пошли дальше?Не волнуйтесь, соль мы купили.

Ключевые слова: Аллея собака сон страх авторская история

Другие, подобные истории: