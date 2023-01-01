Жуткая собака или Вещий сон

Жуткая собака или Вещий сонСразу скажу, семья не знает о моих снах.
И я эмоциональная и впечатлительная, здесь это важно знать.
У меня такое не впервые, мне давно снятся вещие сны, но они обычно несерьезные, например: папа с братом придут с магазина в 14:00, и они реально приходят в 14:00, или, например, что завтра на такой-то улице произойдет авария... Но никто не пострадает, и в новостях города Реально сказали, что произошла авария без смертей. Но это самый страшный случай...
Мне каждый второй день снится отрывок того что случится, а потом страшный сон
(мне никогда хорошие не снятся).
Вот мне приснилось, что я иду ночью по аллее домой, одна (я обычно хожу с родителями, особенно ночью) и типа справа от меня в кустах собака белая, но какая-то странная, она вся худая, аж рёбра видно, а голова вообще как череп или просто так обтянута кожей, без глаз, в место них просто две дыры, но было ясно, что она смотрит на меня... Я перестаю идти и встаю как вкопанная, смотрю на неё, она на меня, я на неё. И тут она прыгает на меня, сваливает меня с ног, стоит на мне, заблокировав меня, и смотрит, а с пасти течет кровь... Прямо на меня... И в этих темных глазах я вижу смерть... Сегодня вечером случится что-то очень-очень плохое...
И вдруг я просыпаюсь в шоке и не могу пошевелиться, у меня такого было 11 раз в жизни и это ещё один знак, что случится что-то плохое... Я начинаю сама себя успокаивать типа: это был день страшного вещий, значит, завтра, так что это был страшный... Это был просто страшный сон... Как мама учила "Сон пришел, сон ушёл".
В итоге не спала всю ночь...
И вот вечер X.
18:39 хоть и лето, но почему-то уже темно.
Я сижу на кресле, читаю книгу и думаю (это был просто плохой сон, уже вечер и ничего не случилось) и тут мама говорит: «Может прогуляемся по аллее? Говорят, вечерняя прогулка полезна».
Тут брат видит, что я явно не хочу идти, выпаливает: «Да и ещё у нас соль кончилась, надо купить (он не знает о моем сне, просто он очень, грубо говоря, брат ****).
Ну, тут я говорю: «Может не надо? Я уже устала, давайте завтра вечером? А соль утром купим».
Все-таки пошли..
Мне страшно, Очень страшно. Мы подходим к аллее, и я говорю: «Давайте лучше по площади? У фонтана? Пожалуйста».
Брат: «Мы же уже пришли, поздно».
Вот мы идём по аллее, справа и слева те самые кусты… И тут я вижу белую собаку... В кустах... Смотрящую на меня... У меня немеют ноги... Как во сне.
Я смотрю то на маму, то на собаку.
И говорю, хватая маму за руку, не крича, но громко: «Мам! Давай дамой, а? Пожалуйста, я уже спать хочу».
Я начинаю плакать (ну не реветь, а просто глаза автоматически наполняются слезами, я не одна из тех детей эгоистов).
Мама видит, что я плачу, и говорит: «Что случилось?»
Я, перебивая маму, говорю: «Мам! Идём, я дома все объясню! Пожалуйста!»
«Хорошо», - с непониманием и беспокойством говорит мама.
В итоге мы пошли домой, та собака ещё часа четыре сидела под нашим окном
(мы живём на 9 этаже, но она сидела и смотрела прям нам в окно). Из-за того что мы живём высоко, создался эффект, что у собаки нет глаз... или это был не эффект?..
Она снилась мне еще два дня... Она просто смотрела на меня, не нападала, просто смотрела...
Дома я все объяснила тем, что просто мне стало плохо, и появилась тревожность без причины.
Это было год назад, но я до сих пор спрашиваю себя, что если мы не пошли тогда домой? Что было бы, если бы мы пошли дальше?
Не волнуйтесь, соль мы купили.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:19
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:19 by Наталья стПросмотров: 145Комментарии: 0
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