Восточный базар

Новость отредактировал Estellan - 6-04-2023, 19:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Eifersucht Просмотров: 163 Комментарии: 2 +3 6-04-2023, 19:22 by

Весеннее утроМеня весной не утро пробудило:Я отовсюду слышу крики птиц.Ночь напролет шумели дождь и ветер.Цветов опавших сколько — посмотри! (Мэн Хаожань.Перевод Л. Эйдлина).Заснул после того, как написал комментарий на сайте 4 стор. С раннего утра, когда выходной всегда так делаю, частенько для того, чтобы увидеть осознанный сон. Сладость, как в детстве, полнота энергии, невероятные приключения во сне – всё очень интересно.На сны я скуп, но этот сон особенный, потому решил опубликовать.Сразу же после засыпания снится, что я в каком-то городе, архитектура домов восточная, летнее утро. Постройки навскидку века 17-18 из красного кирпича с частично выветренным застывшим раствором, попадаются дома из саманного кирпича, с этакими набело выбеленными мягкими стенами. Утро несколько прохладное, небо чистое и светит яркое солнце.Иду по улице и понимаю, что я сплю, и мне снится сон, понимаю, что нахожусь на софе на самом деле и в тоже время иду по восточному городу. Рад невероятно. Изо всех сил стараюсь не проснуться, иду и глазею вокруг с невероятным интересом. Всё удивительно захватывающе. Люди идут такие аккуратные в костюмах, думаю, что спешат на работу, иные с кейсами или с портфелями.Подхожу к концу улицы, а там, Боже мой, крутой обрыв, улица внезапно заканчивается отвесной скалой высотой 20-30 метров, причём на этой стене именно на отвесности располагаются ступени, выдолбленные в этой скале, никакого наклона, сплошная вертикаль с каменными ступенями. Люди весьма проворно спускаются по этим ступеням и идут дальше, на дне просматривается добротная мостовая, а дальше дорога, по которой снуют машины. Несмотря на то, что по обе стороны от ступеней располагаются железные перила, тоже крутые, я не рискую вообще спускаться по этим ступеням со скалы, потому что опасно. Сорвусь, и костей потом уже будет не собрать.Поворачиваюсь, чтобы идти обратно. И меня останавливает мысль: «Я же во сне, Боже мой… . Сон ведь мой…». Почему бы не прыгнуть???. Решаю несколько нарушить правила не вмешиваться в ход сна. Поворачиваю ладони книзу и взлетаю, аккуратно пролетаю мимо ступенек и опускаюсь к подножию. Люди куда-то вдруг испарились после моего приземления и… мостовая с дорогой куда-то исчезли.Вокруг битый кирпич. Я иду по нему и выбираюсь к улице. Подхожу к дому бежевого цвета с единственной деревянной дверью. Меня почему-то туда приглашают молодые женщины. В доме ступеньки, но уже наверх, я поднимаюсь по ним. Довольно-таки интересно, быть невольным слушателем женских разговоров и, находясь во сне, не подавать даже виду, что ты во сне.Меня заводят в некий магазин тканей, где сладострастная молодая продавщица приглашает залечь с ней в ворох шёлковых штор.Как-то скучновато в этом магазине в ворохе лёгкой ткани. Я встаю и выхожу на улицу, захожу в огромное здание с высоченными потолками. Галдёж стоит невероятный, прилавки, торгует масса народу восточной внешности, запах специй, шашлыка и булочек… . Нахожу табурет и сажусь на него, опираясь на некое подобие стола.Слева от меня галдят довольно-таки зрелые женщины, их около 8-10 человек. Они в белых халатах, на головах у них белые косынки. На четырёх торговках безрукавки из овчины поверх белого халата. Сижу, удивляюсь, что сон такой необычный. Внимательно наблюдаю.Вдруг чувствую, кто-то взял меня за плечо, удивлённо поворачиваюсь и с усердием стараюсь не начудить в этом сне, ревностно сохраняя интактное состояние. Сбоку меня сидит худая смуглая особа, примерно, 45 лет, чёрные блестящие глаза, гармоничное, даже можно сказать, красивое лицо, усталый взгляд, впалые щёки, выраженные скулы, лицо овальное, чуть прикрытые веки с длинными чёрными ресницами.Она начинает говорить на русском языке с сильным акцентом. Мол, у неё мать умерла отчего-то и, внезапно с русского переходит на иранский язык, жестикулируя при этом. Одна её рука на моём плече, а другой рукой она сопровождает жестами рассказ, который я не понимаю.Закончив говорить, резко встаёт и уходит к галдящим женщинам. Я, вдруг опешив, кричу ей в след: «Извините, но я не понял, если начали говорить по-русски, так и продолжайте, зачем переходить на иранский? Я его не понимаю».Неожиданно женщины замолкают и синхронно, словно сговорились, левую руку упирая в свой бок, правой рукой с развёрнутой ладонью описывают полный круг перед собой, что-то собирают в пространстве перед собой, смыкая ладонь в кулак, затем разжимают ладонь и играют этой пустотой словно мячиком.Я в недоумении смотрю на них, а они, закончив, смотрят на меня, словно на идиота.Встаю с табуретки. Говорю им: «Милые женщины, пока»…. И… просыпаюсь у себя на софе.Не правда ли , просто невероятное и захватывающее приключение? У кого какие версии? Свою версию проявлю чуть погодя.

Ключевые слова: Сон восточный город базар авторская история

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