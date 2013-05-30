Сон про облако...

Новость отредактировал Estellan - 6-04-2023, 19:20

Причина: Изменен раздел.

Litmax80 Просмотров: 125 Комментарии: 1 +1 6-04-2023, 19:20 by

Я летел по чёрному тоннелю к далёкому свету впереди. Летел на большой скорости, только светлые огоньки мелькали вокруг меня. Появлялись откуда-то спереди сверху, проносились мимо меня и оставались далеко позади.Тоннель быстро закончился и я остановился, ослеплённый светом. Что-то закрыло мне глаза, какая-то сила подняла и я опять полетел вверх вперёд. Впрочем, в этот раз полёт был короче.Я оказался на земле и мне открыли глаза. Вокруг были горы, покрытые снегом, передо мной небольшая полянка с хоккейными воротами. Слева был фуникулёр с открытыми кабинками, который круто уходил вверх в облака. В кабинки фуникулёра время от времени садились люди и он плавно уносил их в облако. Всё вокруг было покрыто снегом, плотный наст лежал под ногами. Светило яркое солнце, которое довольно низко весело, как будто было раннее утро.Передо мной появился отец, мой отец. В руках у него был футбольный мяч.- Давай, Максимка, - обратился он ко мне как в детстве. - До трёх сгоняем.Мы начинаем гонять на полянке в футбол, я испытываю счастье. Абсолютное счастье. Это непередаваемое ощущение отеческого тепла, добра и какой-то детской эйфории. Слёзы катятся у меня из глаз и я вспоминаю детство. Мы жили в маленьком городке в обычной хрущёвке на пятом этаже. Напротив дома располагался корт с хоккейными воротами. Отец был военным и достаточно часто уезжал в продолжительные командировки. Это много лет позже, уже взрослым я узнал, что он ездил в республику Афганистан выполнять интернациональный долг. Тогда для меня 5-летнего пацана это были просто командировки. Слишком частые и очень продолжительные.Всегда, когда отец возвращался он был похудевший и с загорелым лицом. Это я запомнил. Каждый раз мы шли с ним на корт и гоняли в футбол или играли в хоккей. Один на один. Я всегда выигрывал – 6-5. 4-3, 3-2…И вот, мы снова носимся по полю и я побеждаю 3-2! Как в детстве!К нам подходит человек одетый как монах – ряса, поверх неё пальто, чёрная шапочка и чёрные ботинки. У него роскошная борода с сединой.Он обращается к отцу:– Паша, пора. Ты обещал ещё кое-что сделать.Отец, виновато, улыбается ему и показывает на меня:– Сын. Последнее желание.Монах смотрит на отца и извиняющимся тоном повторяет:– Паша пора.Мы обнимаемся с отцом, отец подмигивает мне и уходит в сторону фуникулёра.Я абсолютно безволен, я не могу не пойти за ним, ни сказать ничего…Монах подзывает какого-то молодого парнишку и говорит:- Нам бы проводить парня, чтобы не случилось чего.Мне дают лыжи и я еду с горы в сопровождении двух молодых парней. Но они не едут, а скользят рядом со мной над землёй весело переговариваясь друг с другом о чём-то.Доезжаем до долины внизу, я снимаю лыжи и здесь же поднимаюсь на перрон в сопровождении парней. Один из них говорит мне. Ни с кем сам не заговаривай первым, глаза не поднимай и не смотри ни на кого. Подойдёт поезд, сядешь в него и езжай ни на кого не смотри. На твоей станции тебя самого вынесет из поезда. Они испарились.Я проделал в точности всё как они сказали, сел в подошедший старинный поезд с деревянными скамеечками, смотрел в пол, ни с кем не разговаривал и…По всему моему телу прошёл спазм, сердце бешенно колотилось, я часто-часто дышал и был весь в поту – я проснулся. Супруга рядом испуганно спрашивала меня:- Что с тобой? Максим? Ты в порядке?Я отдышался, успокоил супругу. Часы показывали 03-31. Вышел из спальни, спустился на первый этаж дома, принял душ и заварил крепкий чай. Принялся пить чай и попытался осмыслить чего же мне приснилось.Полтора года назад у отца нашли рак 4 стадии. Рак языка. Сделали операцию, отрезали язык и он уехал доживать в г.Хабаровск. "Хочу умереть на Родине", - сказал он мне перед отъездом. Мы созванивались с ним дня два назад, но поговорить не удалось. Он находился в санатории и был на процедурах.Допивая чай, я услышал вибрацию сотового телефона. Подняв трубку, услышал голос тёти, звонившей из Хабаровска – сегодня рано утром ушёл отец…Я знал, что отец не мог уйти не попращавшись, и он нашёл способ попращаться со мной перед тем как уйти на облако…

Ключевые слова: Сон прощание с родными отец авторская история

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