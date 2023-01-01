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Сны

Родительская суббота

Сны мне этой весной снятся совершенно обычные. Не те, другие, сны во сне, которые я отличаю от обычных по тому, что они словно сделаны из иного вещества. Обычные суетные сны, продиктованные дневными задачами.

Я сплю, снится мне повседневная суета. Из суеты и смуты выныривает моя маленькая бабушка, весело говорит: «Идём!», я вижу ее краем глаза, светлые волосы, петербургская лёгкость голоса, — ну, такая она и была. «Куда? — В храм, надо же свечку поставить. — Сегодня, что ли? — Ну да! Собирайся быстрее!» — и я просыпаюсь. Ну в храм так в храм.

В храме бродит солнце, трогает быстрыми пальцами образа. На корзинкой с пожертвованиями лаконичная надпись: «На фронт», на стульчике — папка с молитвой за воинов. Снаружи, над узким храмовым окном, сидит неожиданная семейка белокаменных совушек. Дайте, говорю, три свечки по тридцать… за родителей… и за неё, Елену-петербурженку.

Потом любопытствую: что за день-то был по православному календарю?

А Родительская суббота.

Бабушка, ты молодец.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:22 by TenguПросмотров: 26Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сон бабушка суббота авторская история

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