Родительская суббота

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tengu Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:22 by

Сны мне этой весной снятся совершенно обычные. Не те, другие, сны во сне, которые я отличаю от обычных по тому, что они словно сделаны из иного вещества. Обычные суетные сны, продиктованные дневными задачами.Я сплю, снится мне повседневная суета. Из суеты и смуты выныривает моя маленькая бабушка, весело говорит: «Идём!», я вижу ее краем глаза, светлые волосы, петербургская лёгкость голоса, — ну, такая она и была. «Куда? — В храм, надо же свечку поставить. — Сегодня, что ли? — Ну да! Собирайся быстрее!» — и я просыпаюсь. Ну в храм так в храм.В храме бродит солнце, трогает быстрыми пальцами образа. На корзинкой с пожертвованиями лаконичная надпись: «На фронт», на стульчике — папка с молитвой за воинов. Снаружи, над узким храмовым окном, сидит неожиданная семейка белокаменных совушек. Дайте, говорю, три свечки по тридцать… за родителей… и за неё, Елену-петербурженку.Потом любопытствую: что за день-то был по православному календарю?А Родительская суббота.Бабушка, ты молодец.

Ключевые слова: Сон бабушка суббота авторская история

Другие, подобные истории: