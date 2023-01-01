Симультанность

Eifersucht Просмотров: 121 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:37 by

Параллельный мир.Мы в жизни отдаляемся от многих.Причина в них? Да нет. Скорее в нас.Или причина в правилах убогих,Что в голове командуют сейчас.Или порой невидимые стеныМне преграждают путь к моей мечте.Рисуя в голове моей проблемыИ, пряча дверь на выход в темноте.Живу я здесь иль в параллельном мире?Где больше провожу я жизнь свою?Кто победитель в жизненном турнире?Я сам себе вопросы задаю.(Viva_rus.)Это первый мой сон, когда я в осознании, что сплю, но ничего не делаю при этом супротивного сюжету самого сна. Конечно, это неслыханная удача, что я совершенно ничего не учудил в этих грёзах, не похохотал, никому не навредил, даже не полетал и не сменил саму тему сна самостоятельно.Каким-то макаром очутился в большой комнате, где моя семья: я, жена, сын и незримое присутствие старшей дочери. Чувствовалось, что дочь с нами не живёт, но она как-то с нами выходит на связь.Осознаю, что это сон, что у меня в натуре другая семья: жена и две дочери, дочки живут отдельно уже со своими семьями. Иногда перезваниваемся не только с дочерями, но и с внуками да внучками. Для меня как-то неудобно ощущать себя в другой семье, но решаю соблюдать пассивность в сновидении.По сути, это совсем не решение, а некое действие по умолчанию, как должно быть во сне.У них там нет телефонов, но есть некая связь в самом пространстве, и вот этой связью было осуществлено «присутствие моей тамошней дочери», которая на самом деле далеко от нас. Я нахожусь в полулежащем положении, жена делает в конце комнаты некие необычные физические упражнения. Она о чём-то говорит, но я не въеду, что именно, не понимаю сути разговора. Сын сидит напротив, он брюнет с чёрными крупными кучерами, ему лет семнадцать, старается молчать. Жена по конституции нормостеник, около 170 роста, лицо совершенно мне не знакомое в обычной жизни. Во сне, естественно, она мне жена, но я виду не подаю, что на самом деле не знаю её, по большей части тоже молчу, потому что не знаю, что сказать. Есть особая категория женских причёсок, такое складывается ощущение, что женщину когда-то подстригли очень коротко, прошло с тех пор несколько лет, волосы отросли и больше не постригались. Вот этакая причёска у моей тамошней жены.Комната большая, может быть, около 25-30 квадратных метров, в углу проём без дверей, просматривается коридор. Окна не видел, но, честно сказать, я головой и вовсе не вертел, чтобы осматривать всё. Мебель серая и непонятен функционал этой мебели, может это и не мебель. Источника света не увидел, люстр и ламп нет.Жена недоумевает, что я молчу. Я силюсь понять… и, до меня доходит, что мне нужно переговорить с сыном, а по какой теме - понять не могу. Нууу, соглашаюсь переговорить.С сыном перемещаюсь в другую комнату. Как перемещаюсь – тоже понять не могу. Просто вдруг оказываемся в другой комнате. Тоже полулежу на непонятном кресле. Это словно и не кресло вовсе, а некое устройство, прямо как продолжение стены. В этой комнате совершенно нет мебели, стены тёмно-серого цвета. Нахожусь вблизи «окна», которое без рамы и без стекла. Оно огромное, в виде горизонтальной капли. Служит одновременно и окном, и дверью на улицу. Просматривается улица, свет из ниоткуда, будто город находится под колпаком. Дома причудливой формы в виде неправильных треугольников, многоэтажных нет, окон в домах не видно. Деревьев нет в том городе. Машин тоже нет.Сын что-то мне говорит, что мне совершенно непонятно. Я всего лишь поддерживаю разговор отдельными фразами: «да? Не может быть… . Ты смотри… . Как же так… .». Сын вдруг замолкает и очень внимательно на меня смотрит, даже можно сказать осматривает с головы до ног. Потом уходит через «каплю». Я кричу ему, чтобы особо не мудрил и не напрягался, не заморачивался, в то же время понимаю, что верещу чушь, несу околесицу. Сын оборачивается, смотрит в недоумении и входит вместе с другими людьми в какое-то здание.Вновь перемещаюсь в некое место, ярко освещённое солнцем. Травы нет, голая земля коричневого цвета и растут кустарники с листьями тополя. Деревьев не видно, одни кусты. Я иду вместе с тамошней женой. Она спрашивает что-то про сына, я соглашаюсь. Она отвечает, ладно, сегодня вечером займёмся близостью. Я, пожав плечами соглашаюсь. Думаю при этом, какой я в этой параллельной жизни обречённый и ущемлённый.Мы идём между кустов, она что-то осматривает, словно хозяйка здесь. А я думаю: боже мой, хоть бы деревце посадили, одни кусты, даже травы нет. Мне что-то говорит, показывает. А я совершенно ничего понять не могу. Она смотрит на меня, как на олуха.Вдруг мы видим молодого человека, который разбрасывает какие-то клочья бумаги. Жена как заорёт на него, мол, здесь сорить нельзя, тут должен быть порядок и чистота. ИИИИИ раз только и я в недоумении просыпаюсь в обычной жизни. И думаю, эх, наверное, тому мне я изрядно попортил жизнь своей очевидной глупостью. Намудрил по тупому изрядно в той своей семье.

Ключевые слова: Сон семья сын странный мир авторская история

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