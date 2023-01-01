Странно всё это

AZO Просмотров: 47 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:19 by

В эту ночь один сон сменялся другим. Помню, три сна плавно перетекали из одного в другой, связанные тонкой нитью размазанного сюжета.И вот, по сюжету, двигаюсь я по городу в направлении какого-то дома, уже и не помню зачем, только помню маршрут. В какой-то момент, проходя мимо одного из зданий, увидел в проеме одноклассника. Его успокаивала мать. Я поздоровался с ними и пошел дальше своим курсом. Но что-то мне показалось странным.Свернув за угол и пройдя десяток метров я увидел впереди здание, к которому я и направлялся. Но вот незадача! Это здание должно находиться в двух кварталах дальше по улице! Этот момент явился триггером и я осознал, что нахожусь во сне. Дабы не проснуться на месте я решил продолжить путь по прежнему курсу и, чтобы отвлечься от мыслей о сне, начал с интересом разглядывать окружающую местность. Все было немного красочнее чем в реальности, я продолжал двигаться по первоначальному маршруту.На встречу мне приближались женщина с молодой девушкой. Проходя мимо меня девушка посмотрела на меня, её лицо друг омрачилось испугом, она перекрестила меня несколько раз и что-то шептала. Меня это удивило, но я продолжал двигаться вперед. Затем я повернул за угол и вышел на площадь. Вот тут я увидел нечто. Кто смотрел фильм "Начало" с ДиКаприо, меня поймут сразу. Город просматривался только метров на двести вперед, а за этой границей был просто хаос. Вот площадь, дома, а потом просто разрыв картины, какое-то волнение стихии, будто сверхъестественная сила уничтожает мой сон и граница его - вот она. Теперь уже страшно стало мне. Проскочила мысль "А не уничтожит ли меня эта стихия, прямо всё? Сотрет вместе со всем содержимым". На этом я и проснулся.

Ключевые слова: Сон площадь здание хаос авторская история

Другие, подобные истории: