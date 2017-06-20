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Сны

Странное предчувствие

У меня апноэ (задержки дыхания во сне).

Кошмары мне сняться часто. В основном это секундные скримеры, которые посылает мозг, чтобы я вышла из состояния сна и начала контролировать своё дыхание. Но несколько раз после появления симптомов диагноза мне снились сны и с сюжетом.

Вот один из них:

Яркий, тёплый, солнечный день. Настроение такое спокойно-благоухающие, что хочется улыбаться от блаженства. Иду мимо какого-то старого красивого собора. Вокруг ни души, только щебет птиц и мои шаги нарушают тишину, как вдруг я останавливаюсь возле входа, ибо передо мной возникла толпа разновидных людей, которых монашка в католической рясе ведёт внутрь. Толпа заходит и остаётся одна женщина лет сорока, засмотревшись куда-то в небо. Прохожу мимо неё, а она выдаёт: "Тут так хорошо и спокойно, вот бы здесь остаться навсегда. Вы так не думаете?" Я хочу ответить: "Нет", как засматриваюсь внутрь собора через открытую дверь, рядом с которой мирно в ожидании продолжает стоять провожающая монахиня. А я стою и не могу оторвать глаз от необычайно красивого алтаря, который так и тянет к себе. Как вдруг монахиня говорит мне: "Ну чего ты не заходишь, всё только тебя ждут. Пойдём".

И только я хочу сделать шаг внутрь, как меня одолевает необычайной силы тревога и осознание того, что если я зайду, то случится что-то плохое. Внутренний голос говорит, что мне там не место и надо идти как можно скорее прочь.
Я отхожу от здания и просыпаюсь.

Впечатлить меня чём-то нелегко, но ощущение того, что эта толпа людей были умершие души, и я могла не проснуться, если бы вошла, не отпускало несколько дней.

Вчера, 11:16 by AnRemarПросмотров: 124Комментарии: 2
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Ключевые слова: Сон собор толпа души авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Вчера, 13:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|-1)
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Комментариев: 480
не время умирать
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: AZO
Вчера, 13:47
0
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Репутация: (1|0)
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Комментариев: 14
Концовочка до боли знакомая, много было подобных снов. Однажды снилось будто я иду по знакомой местности, вдоль реки (местность полностью из моего детства), ночью. Прохожу мимо нашего огорода, там калитка с выходом к реке. Слышу мать меня зовет. Поворачиваюсь, она стоит у калитки и машет мне. Подхожу, спрашиваю что случилось, а она мне "Заходи сюда, пойдем расскажу". Я хотел было войти, но возникло чувство тревоги, я еще раз посмотрел на мать, говорю: "Давай ты сюда выйдешь". А она ни в какую, меня зовет за калитку. Я понял, что не мать это вовсе и пошел прочь. Тут она завыла, заметалась, а за калитку выйти не может, начала орать и угрожать мне расправой. Я благополучно удалился. Конечно немного потряхивает в такие моменты, но уже привык.
Зарегистрирован: 29.04.2021
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