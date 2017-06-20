Странное предчувствие

AnRemar Просмотров: 124 Комментарии: 2 +4 Вчера, 11:16 by

У меня апноэ (задержки дыхания во сне).Кошмары мне сняться часто. В основном это секундные скримеры, которые посылает мозг, чтобы я вышла из состояния сна и начала контролировать своё дыхание. Но несколько раз после появления симптомов диагноза мне снились сны и с сюжетом.Вот один из них:Яркий, тёплый, солнечный день. Настроение такое спокойно-благоухающие, что хочется улыбаться от блаженства. Иду мимо какого-то старого красивого собора. Вокруг ни души, только щебет птиц и мои шаги нарушают тишину, как вдруг я останавливаюсь возле входа, ибо передо мной возникла толпа разновидных людей, которых монашка в католической рясе ведёт внутрь. Толпа заходит и остаётся одна женщина лет сорока, засмотревшись куда-то в небо. Прохожу мимо неё, а она выдаёт: "Тут так хорошо и спокойно, вот бы здесь остаться навсегда. Вы так не думаете?" Я хочу ответить: "Нет", как засматриваюсь внутрь собора через открытую дверь, рядом с которой мирно в ожидании продолжает стоять провожающая монахиня. А я стою и не могу оторвать глаз от необычайно красивого алтаря, который так и тянет к себе. Как вдруг монахиня говорит мне: "Ну чего ты не заходишь, всё только тебя ждут. Пойдём".И только я хочу сделать шаг внутрь, как меня одолевает необычайной силы тревога и осознание того, что если я зайду, то случится что-то плохое. Внутренний голос говорит, что мне там не место и надо идти как можно скорее прочь.Я отхожу от здания и просыпаюсь.Впечатлить меня чём-то нелегко, но ощущение того, что эта толпа людей были умершие души, и я могла не проснуться, если бы вошла, не отпускало несколько дней.

Ключевые слова: Сон собор толпа души авторская история

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