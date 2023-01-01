Ночные твари

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

AZO Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:29 by

У меня бывает так, обычно ближе к утру, когда проснулся, но вставать рано, поэтому пытаешься еще чуть поспать, начинается ЭТО…. Голову заполняет громкий пульсирующий звук. Это состояние где-то между сном и явью, в этом состоянии я чувствую рядом сущностей, слышу их передвижение, но не знаю их намерений. Я всегда лежу неподвижно и слушаю, пытаясь не выдать себя, ну типо, я сплю, чтобы они не знали, что я-то все слышу. На самом деле, когда шум только начинается, есть выбор, можно проснуться и выйти в реальность, а можно подчиниться и уйти глубже, тогда эти сущности и проявляются. Мой выбор всегда спонтанен, иногда хочется проснуться, чтобы не иметь с ними дела, а иногда просыпается интерес, и я погружаюсь в мир с этими сущностями. Именно погружаюсь, я не засыпаю, все чувствую и контролирую себя, и могу даже обратно очнуться, если захочется, но там появляются ОНИ. Я никогда их не видел, потому что боюсь открыть глаза, я притворяюсь спящим, чтобы меня не заметили, и в случае опасности сразу выхожу в реальность. Обычно они просто рядом передвигаются, чем-то заняты, могут случайно задеть меня, но не более того, а вот сегодня...Сегодня я проснулся ночью, посмотрел на часы, половина четвертого, перевернулся на другой бок и через пару минут начался шум. В этот раз я решил быть исследователем, и, приняв шум, начал погружаться в него. Вскоре почувствовал, как одна сущность проскользнула между мной и стенкой и пристроилась рядом. Затем произошло легкое давление на лоб, и я буд то начал проваливаться назад и вниз. Возникло ощущение, что я трижды проваливался вниз, прежде чем это закончилось. Теперь уже с другой стороны почувствовалось движение, а затем голос, тихий и немного шипящий: «Я хочу есть!». Первая сущность отвечает: «У этих мозг безвкусный». Раньше они никогда не разговаривали, я лежал и слушал их, вдруг у меня начало дергаться веко на правом глазу, я никак не мог с этим справиться, и показалось, что они заметили. Обе сущности зависли прямо надо мной. Почувствовав угрозу, я немедленно вышел в реальность.Надеюсь, на самом деле это все бред, и эти твари там не развиваются, и их вообще не существует… вот только начинается это всегда одинаково и с поразительным сходством.

Ключевые слова: Сны монстры нечто авторская история

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