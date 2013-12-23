Конечное путешествие

Estellan Просмотров: 135 Комментарии: 2 +3 Вчера, 11:33 by

Железная дорога. Сумрак. Поезд. Едем.Едем, похоже, уже давно. Нас в купе двое, компанию мне составляет попутчик, полулежащий на сидушке, свесив ноги под стол, головой скрывшись в темноте угла у окна. В самом поезде света тоже нет. Только серая хмарь за окном, разбавляющая темноту. Дробящая ее на оттенки.Тихо. Говорить не о чем, все темы давно и прочно обсуждены. Скучно. Нудно. Хочется выть от тоски. Пейзаж за окном тоже не вдохновляет. Сгоревший лес задирает к небу черные кости голых ветвей. Серая от пепла земля, серое тяжелое небо над головой. В общем, все то, что у человека ассоциируется с понятием «увеселительная загородная поездка». Тошно.- Могу я уйти? – вздыхаю я, пытаясь в темноте разглядеть собеседника, но вижу только черную фигуру.- Уйти? – подает тот голос. – Ты даже встать не можешь. Куда ты намылился?- Да куда угодно, хоть в сортир. Сил моих больше нет.- Ну попробуй, - безразлично отвечает тот.Пробую. Нифига. Если руки и двигаются более-менее, медленно, напряженно, рывками, как у марионетки. То ноги неподвижны вообще, как окаменели. Зато, в этом сером свете, если этот сумрак можно так назвать, из окна, я вижу, что и мое тело такое же черное, как у попутчика.Нда. Мне не встать. Едем дальше. От скуки рассматриваем пейзаж за окном.Внезапно пейзаж меняется. В облаках над сгоревшим лесом появляется прореха. В этой прорехе я вижу что там, за облаками, звездное небо. Такие здоровенные, оказывается, звезды. Я уже и забыл. А еще луна. Судя по упавшему сквозь дыру в облаках свету, полная.С трудом подняв руку, я касаюсь холодного стекла.- Эй, смотри… - снова обращаюсь к попутчику. – Красота какая, я уже и забыл.- О, похоже, это за тобой, - отвечает.- За мной?- Ага, - лениво подтверждает тот. – Иди.- Ха-ха, я даже встать не могу.- Теперь можешь, встань и иди.- Думаешь? – уточняю, вспоминая к чему привели попытки всего пару минут назад.- А ты попробуй…Пробую. Сначала пошевелить руками. Странно. Черная корка на них трескается, потом дальше, вверх и вниз. И вот, я уже вижу свои обычные руки, ноги. Ого. Вскакиваю, опираясь на столик. Надо же. Я могу двигаться? Самое время отсюда валить. Только куда? Попутчик словно мысли читает.- Я же тебе сказал, иди туда.- Как? Ты ведь в курсе, что это просто дыра в облаках?- Ну… так как ты умер, то законы гравитации на тебя больше не распространяются.- Как умер? Как вообще можно умереть в поезде? Совсем?- Раз для тебя открыли проход, то совсем.- И я сюда не вернусь?- Не вернешься, - устало вздыхает тот.- Точно?- Точно.- Обещаешь?- Иди уже… Просто протяни руку и дотянешься. Там тебя встретят.Тянусь рукой к стеклу, но останавливаюсь и в очередной раз смотрю на попутчика.- Погоди. А как я сдох-то? Как можно помереть в поезде? Что-то в духе «свалился с верхней полки и насмерть проткнул себе мозг куриной костью одного из попутчиков»? Или «умудрился свалиться между вагонами, и намотало на колесо»? Или в сортир засосало?- Да не. Обычная такая, среднестатистическая, банальная смерть от естественных причин.- А… ну тогда ладно. Не хотелось бы, чтобы домашние узнали об этом из новостей.Снова протягиваю руку к стеклу и меня вытягивает наружу. Лишь оказавшись у самой прорехи в облаках, оглядываюсь назад. Темный поезд все так же мчится через черно-серую пустошь.Только сейчас замечаю, что из прорехи ко мне спускается белая металлическая лестница. Ого. Как в мультиках. Удивляюсь, но топаю по ней наверх. В какой-то момент свет луны начинает резать глаза, моргаю, и вот, я уже стою в большом зале. От меня вперед тянется дорожка. Справа и слева какие-то работающие механизмы. Блин, опять завод. Кстати, а где встречающий?Пробегаюсь взглядом и вижу, как за одним из механизмов скрывается двуногая фигура. Ага. Попался. Иду за ним. Дохожу до машины и замечаю, что он уже скрылся за другой частью техники. Да блин. И что? Мне теперь за ним бегать?Бегу. Поворот, еще один, третий, бегу и налетаю на мужичка. Обычный такой. Банальный даже. Стоит, смотрит на меня.- Опять новенький? – спрашивает.- Здравствуйте.Он вздыхает.- Ну… коль пришел, давай посмотрим что у тебя там, - и тянется куда-то мне за спину.Проследив за его рукой, я только сейчас понимаю, что подобием рюкзака у меня за плечами висит здоровенный такой баул, доверху набитый грязными тряпками, какими-то обломками, палками, мусором, одним словом.- Фу блин… - морщусь. – Что это?- Ты меня спрашиваешь? – уточняет мужичок, обе руки азартно запуская в этот мешок. – Это у тебя надо спрашивать, чем ты наполняешь свою жизнь. Неужели тут нет ничего ценного?- Да вроде было, - пытаюсь стянуть баул, но снять его почему-то не получается. – Только я не дотянусь.-Уверен? – тот копается глубже.- Абсолютно.Наконец выныривает, в руке сжимая что-то, светящееся.- А, да… ты прав. И что это?- Одна штука, которой я горжусь.Тот внимательней присматривается к светящейся фиговине в руке.- Ладно. Подходит. Возвращайся.- Что?Тот щелкает пальцами, и меня выкидывает в реальность. Просыпаюсь.

Ключевые слова: Поезд лес смерть авторская история

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