Кто приходит по ночам?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

AZO Просмотров: 502 Комментарии: 0 0 Вчера, 15:58 by

Снится мне город, будто я здесь уже некоторое время живу, работаю мастером по компьютерам, есть знакомые и т.д.Итак: вечереет, я спешу по работе закончить последнее дело и иду пешком по улице на вызов по адресу. Проходя мимо очередного многоэтажного дома, замечаю, как одна моя знакомая девушка, стоя у подъезда, машет мне. Я поздоровался в ответ и поспешил дальше. Уже в квартире у клиента, заканчивая настройку компьютера, вдруг приходит мысль. «А почему бы мне к той знакомой в гости не зайти? Почему я вечно жду пока меня кто-нибудь пригласит?» И, полный решимости, направился к тому дому. Уже стемнело, я захожу в подъезд. Несколько необычно было расположение лестниц, но меня это не оттолкнуло, я решил, что разберусь как подняться, была полная уверенность, что мне надо на второй этаж и прямо по коридору. Все вокруг было не знакомо, но сознание подсказывало, что направление мне известно. Я поднялся, прошел коридор и вдруг из-за угла выходит та самая знакомая и улыбается. Берет за руку и ведет в дальний конец коридора. Она очень обрадовалась моему визиту, много говорила, как она рада моему приходу. И вот, последняя дверь справа, мы заходим. Я предчувствую приятный вечер и, возможно, ночь. Вдруг откуда-то набежали дети. Бегали вокруг, скакали по комнате, и мысль об интиме стремительно покидала мою голову. Знакомая в это время не растерялась, быстро выпроводила детей за дверь, легла на кровать и, крепко ухватив меня за руку, потянула к себе. Я обнял девушку и… проснулся. В общем, как и всегда, на самом интересном месте.Я открыл глаза. За окном еще темно. Повернувшись на бок и прикрыв глаза, я жалел, что очередной сон с голой девицей закончился не так, как хотелось бы. Вдруг я услышал вздох. Женский вздох. Немного смутился, откуда это? Прислушался, и через несколько секунд вздох еще более явный и томный, услышал прямо возле уха, и ощутил легкое дыхание. Сосредоточившись на ощущениях и отпустив все страхи и сомнения, я понял, что обнимаю ту самую девушку. Она, лёжа ко мне спиной, начала извиваться и тереться об меня, затем повернулась и поцеловала меня с засосом. Её язык, казалось, проникает в меня, и вот тут я испытал шок. Какая вонь изо рта. Такая противная, что я моментально проснулся и начал плеваться. Это было ужасно, честное слово, спать больше не хотелось.Некоторые пишут, что по ночам могут приходить существа из другого мира. Я пока не знаю как к этому относиться, но знаю одно, подобные инциденты со мной случаются по несколько раз в году.

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