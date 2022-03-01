Ребенок

Сергей 76 Просмотров: 79 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:55 by

...бурый туман внезапно рассеялся, и я увидел, что нахожусь в небольшой темной комнате. Здесь стояли какие-то шкафы и прочая мебель, но все это смазывалось в густых коричневых тонах. Я попытался встать с постели, но моя левая нога в чем-то запуталась. Посмотрев в ту сторону, я увидел Барсика, который вцепился в нее и почему-то не хотел отпускать. Я протянул руку, погладил его, и он наконец отпустил меня. Встав с кровати, я почувствовал необычайную легкость в теле, как будто стал лет на двадцать моложе, и сразу понял, что нахожусь в осознанном сновидении. Под ногами у меня стоял мой Барсик, я опять погладил его, он стал играться и на моих глазах раздвоился. Я решил, что лучше больше этого не делать. Никакой угрозы во всем этом не наблюдалось.После я посмотрел в правый угол комнаты и увидел чуть приоткрытую дверь, солнечный свет пробивался сквозь щели, создавая неповторимый контур из желтоватых солнечных лучей. Я совершенно не знал, что скрывается за ней, но, протянув руку, медленно открыл ее. Открылась она совершенно беззвучно. За дверью находилась спальная комната родителей, какой она была в нашем первом доме, когда я был еще подростком. Комната была причудливо освещена лучами заходящего солнца, которые пробивалось сквозь зашторенные окна спальни. Почему-то я хорошо запомнил это, очень необычное теплое освещение. В комнате играла приглушенная медленная музыка, тогда показавшаяся мне знакомой. Но сейчас я совершенно не могу вспомнить эту мелодию.Посреди комнаты стоял ребенок лет шести-семи, поразительно похожий на Дашу и Машу одновременно, воплотив в своем лице облик обеих. В реальности такое слияние было бы невозможным, поскольку они дети разных родителей, но во сне возможно все. Она улыбнулась, подошла ко мне и, взяв меня за руку, подвела к большому трюмо, которое стояло посреди комнаты. В нем я увидел самого себя, каким был двадцать лет назад, когда пришел с армии, и даже успел подумать "как же быстро летят годы"... Не буду скрывать, я был рад видеть этого ребенка здесь, и в зеркальном отражении на моем лице появилась улыбка.Потом я сел на кровать, большую широкую кровать родителей, занимавшую добрую часть комнаты, и посадил ребенка к себе на колени. Видимо ребенок тоже был счастлив видеть меня, потому что лицо его сияло. Так мы сидели какое-то время, потом я почувствовал нарастающее беспокойство. Я постарался заглянуть ей в лицо.- Тяжело тебе сейчас?Ребенок опустил голову и молчал. Потом последовал ответ.- Тяжело...Он поднял голову и я увидел, что лицо ребенка стало печальным и начало как-то быстро стареть. Он слез с моих колен.Мир вокруг стал окутываться серой дымкой, и как бы я ни старался удержать его, но сон рассыпался...-------Автор - Сергей 76

Ключевые слова: Сон ребенок осознанное сновидение авторская история

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