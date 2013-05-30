Брат

Сергей 76 Просмотров: 574 Комментарии: 1 +3 Вчера, 08:34 by

Сегодня ночью я увидел Брата. Он пришел ко мне, когда я был в своей небольшой старой квартирке, которая иногда посещает меня в моих сновидениях. Квартира, где я прожил лучшие годы своей бесноватой молодости, пока не ушел на срочку. Квартира, которую вместе с домом снесли уже два года назад, в конце октября. А на следующий день умерла наша мама.Он возник у меня за спиной, при этом был довольно странно одет. Необычная старая кольчуга или доспехи, или военный бронежилет, сложно описать. Возможно потому, что при жизни он так любил играть в разного рода RPG или фэнтазийные стратегии. Из-за этого наряда я не сразу узнал его. Но это точно был он, потому что рассказывал случай из нашей прошлой жизни, который кроме него никто знать не мог. У него был тот же голос, я хорошо его помню, хотя лица так и не смог рассмотреть. Куда бы я ни переводил взгляд, он появлялся, возникал где-то у меня за спиной. Говорил очень быстро, как будто торопился, боялся опоздать. Разговоры все вообще странная вещь, слова как будто ускользают от твоего понимания, приходится больше догадываться, о чем же была тема беседы. Но одно я помню точно. Я помню, что в конце он сказал, что хочет навсегда остаться со мной, что будет охранять меня, если я того пожелаю.Почему-то это последние предложение вызвало у меня резкое отрицание, даже неприязнь и некое чувство страха. Я ответил ему, что категорически против этого, и требую, чтобы он немедленно покинул меня. Чувствовалось, что он был очень расстроен. "Ну что же, если таково твое решение..." Помню как он рыдал, удалялся, как открылась и закрылась за ним входная дверь. И в тот момент, когда щелкнул дверной замок, у меня возникло странное щемящее чувство, что я забыл ему что-то сказать. Что-то упустил.Впрочем, я осмотрелся. Очень скудное мутное освещение, которое исходило непонятно откуда. Но даже этого тусклого света было достаточно, что бы увидеть, какой в квартире царил ужасающий беспорядок. На темно-красном ковре, который покрывал пол (не припомню, чтобы я имел такой ковер. Или все же имел?) был толстый слой волос и пыли, который буквально сбивался в клочья, образуя едва ли не кучи пыльного мусора. Было даже как-то противно ступать по такому ковру, особенно босыми ногами. Рваные лохмотья поблекших грязных обоев свисали со стен. Кровать, с которой, мне помнится, я поднялся, покрывал слой грязи и какого-то непонятного хлама. Он был повсюду, этот жуткий срач. Осторожно пройдя к входной двери, я открыл ее, надеясь, что мой Брат еще там. Ждет моего возвращения. Но нет, меня встретил лишь мрак, который начинался за дверным проемом и уходил в бесконечность.Я вернулся назад. Пока я с омерзением осматривался по сторонам, появилось новое действующее лицо. Я не помню откуда он возник, скорее всего именно когда я открывал дверь. Некий вертлявый парнишка (сколько же ему лет, 15 или 40?), который представился как Шут. Он постоянно болтал, нес какую-то пустопорожнюю ахинею, я даже не старался запомнить весь этот бред. "Почему так зовут тебя?" Впрочем, ответа на этот простой вопрос я так и не дождался.Прошел в темную кухню. Там меня встретила мрачная тень, стоявшая у окна. Она развернулась, приобрела очертания человека. Он одет был в грязную военную форму. У него не было одного глаза, а другой сверкал как-то неестественно ярко. Присмотревшись, я узнал его. Алексей! Ему было около 32 лет. 10 лет назад работал у меня в бригаде на сборке опор ЛЭП. Погиб в зоне СВО, на Украине. Он извинился за то, что вынужден находится здесь, но ему и его товарищам пока некуда больше податься. И действительно, в самом темном углу кухни копошились еще две незнакомые фигуры.А я тем временем посмотрел в ночное окно кухни. За окном была зима. Темно-серые, почти черные, лохматые деревья на фоне белеющих холодных сугробов замерли в вечном безветрии. Их неподвижные скрюченные ветви были воздеты к неестественно большим мертвым звездам. Вдали виднелись смазанные, искаженные очертания пустых темных домов. Нестерпимое ощущение дикого холода. Ни одного огонька. Ни единого звука. Какой неземной отвратный пейзаж!Выйдя из кухни, я увидел девушку, стоящую посреди комнаты. Около 25-30 лет. Невысокого роста, в коричневом платье, длинные темные прямые волосы зачесаны назад и сцеплены на затылке резинкой. Лицо знакомое. Я силился вспомнить, где же я видел ее?- Откуда я тебя знаю, кто ты?Она посмотрела на меня. Большие серые глаза, небольшой рот с тонкими губами.- Странно, что ты не помнишь меня.Как же здесь грязно! Шут, между тем, осведомился не хочу ли я помыться и открыл дверь ванной. Лучше бы я туда не смотрел. Невероятно грязная, немытая тысячу лет ванна, облепленная по краям черными жирными волосами, даже сейчас вызывает отталкивающие воспоминания. Из ржавого крана бурным потоком в ванну текла нечистая вода зеленоватого оттенка. Кто же так заботливо открыл ее в ожидании меня? Канализационные трубы, пролегающие вдоль пола, хлюпая, изрыгали темные потеки сточных вод, выливавшиеся прямо на пол сквозь проломы. Я посмотрел на стены и вспомнил один эпизод своей реальной жизни. Как однажды я перекрасил их в вишневый цвет, мне казалось тогда, что смотреться они будет очень неплохо. Однако, после высыхания, краска неожиданно сильно поменяла свой оттенок. В ванной стало мрачно как в бомбоубежище, или катакомбах, свет одинокой стоваттной лампочки не мог развеять этот полумрак. После этого стены была спешно перекрашена заново. Но в этой ванной, ванной моего подсознания, стены никто не перекрашивал.В негодовании я отвернулся и вновь оказался в своей комнате. Бабушка? Последний раз я был на ее могиле в прошлом году. Она сидела на кровати и смотрела на меня. На ней была ее любимая бордовая вязаная кофточка, на голове светлый платок, украшенный рукотворными узорами цветов. "Вышивка крестиком" вроде так она это называла, когда-то очень искусно делала платки и наволочки для подушек. Она просто сидела и смотрела на меня. Молчала. В ее взгляде не было угрозы, или беспокойства, не было там и теплоты. Лишь усталость и какая-то легкая настороженность, как будто она хотела меня предупредить о чем-то.Сумбурный водоворот событий.Как здесь оказались дети? Мальчик и девочка, около 6-7 лет, примерно одногодки. Что они делают здесь, в этом месте? Смеясь и бегая по комнате, с одним только им понятным детским весельем, они едва не столкнулись со мной. А в комнате как будто стало светлее. Шут незамедлительно присоединился к общему веселью. Я поймал мальчишку за плечо.- Здесь нельзя играть, нельзя бегать.Светлые волосы, старомодная стрижка, вздорный курносый нос. Он вырвался и, скорчив рожицу, показал мне синеватый язык.- Душам можно все!Глаза не по-детски серьезны. Шут восторженно рассмеялся на это, а я внимательно, даже с раздражением посмотрел на него. В его облике начало появляться что-то знакомое, как будто постепенно стали проступать некие потерянные черты лица. И только сейчас я заметил, насколько у него печальные глаза. Неужели...Женька!!!И тут внезапно я вспомнил то, что хотел сказать Брату. Это было нечто очень важное, не терпящее отлагательств. Невольно меня даже охватила злость на себя и досада, что я мог забыть об этом! И позволить ему уйти. Я почувствовал, что мне просто необходимо его разыскать. Это желание стало неотвратимым как приказ. Я стал немедленно собираться на его поиски. Шут Женька заявил, что всенепременно пойдет со мной, как всегда треща без умолку. Но у меня не было особого желания кого-то брать с собой, меня заботило совершенно иное. Я решительно взялся за ручку двери, за которой меня ждала тьма, и...---Я проснулся. Мой старый Барсик разбудил меня, запрыгнув на кровать. Думаю, нет необходимости уточнять, почему я больше не смог заснуть в эту ночь. И уже на рассвете я вспомнил, что именно в это время и в этот день моего Брата не стало.Довольно часто меня посещают подобные сновидения. Но, несмотря на содержимое, или необычный способ изложения, я не могу назвать их кошмарами. Просто потому, что, находясь там, не испытываешь никакого всепоглощающего ужаса. Да, они могут вызывать разные довольно неприятные и даже противоречивые эмоции, но не более. И запоминаются они очень хорошо, даже казалось бы такие мелочи, что описаны выше.Одно могу сказать точно, основываясь на своей неутешительной практике, обычно такие сны не к добру…Автор - Сергей.

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