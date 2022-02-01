Немного мистики⁠⁠

Летяга Просмотров: 336 Комментарии: 0 +4 Вчера, 16:20 by

Сейчас читала о снах про умерших людей и решила написать о своих.В мои 20 лет у меня умерла бабушка по маминой линии. Мы были очень близки, с младенчества она меня брала на лето, в её доме было много моих друзей, там случилась первая любовь...Снов с участием бабушки было очень много, опишу самые запоминающиеся.Первый сон: мы с бабушкой встретились у железной дороги и пошли вместе через пути, проезжало много поездов, приходилось долго ждать. Когда наконец прошли ж/д пути, оказались около небольшого здания, и бабушка зашла внутрь, сказав ждать на лавочке у подъезда. Когда ждать надоело, я тоже зашла внутрь и там увидела консьержку, перед ней лежала толстая книга, а рядом стопки бумаг. Я у неё спросила, мол Анна Сумарокова куда ушла, долго жду уже, а нам на дачу пора.Пока женщина листала толстую книгу, я огляделась. Это был чистый уютный подъезд, за женщиной находились два лифта, в них заходили и выходили люди в одинаковых одеждах, это были и молодые парни, и дети, но больше всего пожилых.Самое странное что никто не выходил на улицу, по бокам от лифтов были автоматические двери.Наконец-то консьержка нашла нужную информацию и сказала что Анна выйдет не скоро и лучше мне идти домой, указав на выход. Я-то не лыком шита, нам с бабушкой на дачу срочно нужно, ирга поспела, начинаю упираться, чтобы зайти за бабушкой. Тогда женщина на стойке спросила мою фамилию и стала смотреть в книгу. " Твоё время ещё не скоро, иди, придёшь по записи".Утром помнила весь сон, и до сих пор помню, хоть прошло более 20 лет.Другие сны примерно такие же, но без домов и/д. Просто большое футбольное поле, песок, (??) и ворота, вкопанные в него. Как к полю подходишь - появляется стол в середине из массива дерева, огромные скамьи, там мы с бабушкой и сидели, разговоры вели. Потом, стоило мне отвести от неё взгляд, я её больше не находила. Обратно домой идти было очень сложно: ноги почти по колено увязали в теплом песке, хотя к столу я бежала спокойно.И ещё один, чтоб уж простыня подлиннее вышла:))Про деда. Он умер через несколько лет после бабушки. Мама забыла о годовщине его смерти (лет через 16&18)закрутилась, болела.Магазин, я с тележкой, подходит дед и говорит: "Мать твоя совсем не кормит, передай, пусть суп сварит и сметаны купит, а ещё карамелек лимонных побольше, чай пить не с чем. " В общем, все сделали, конфеты раздали, обед для родни.Какой я далёкий от церкви человек, но хочу верить что душа не умирает))Автор - Scaifoll.

Ключевые слова: Сны бабушка дедушка книга память

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