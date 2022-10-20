Что это вообще было?!

Новость отредактировал Летяга - 20-10-2022, 17:59

Причина: Стилистика и лексика автора сохранены.

AZO Просмотров: 152 Комментарии: 0 +1 20-10-2022, 17:59 by

Да-да, уважаемые завсегдатаи и гости форума, я пребываю в апофеозе чувств восторга и растерянности одновременно. Что со мной произошло?Снится мне сон, будто я в комнате и со мной еще два товарища. На дворе ночь и мы готовимся ко сну. Один рассказывает, что ему в последнее время снится что-то странное и спрашивает, нет ли у меня подобного. Я пытаюсь вспомнить и отвечаю, что я же только вчера приехал и не помню, что мне прошлой ночью снилось. Я ложусь спать и…… просыпаюсь.Проснувшись, понял что немного прохладно, натянул одеяло повыше, повернулся и через несколько минут провалился снова в сон.Вот только провалился на половину!!! Я осознал, что я в прошлом сне, лежу на том самом месте, но со мной еще кто-то рядом. Я попытался открыть глаза, но не тут-то было! Глаза не открываются. На попытку открыть глаза происходит шум, и чем сильнее я пытаюсь, тем сильнее этот шум (по ощущениям как будто сверло на месте крутится и такой свистящий шум). Я поворачивал глазами в разные стороны, но это не помогало, лево-право-верх, всегда шум и чем сильнее я двигаю глазами, тем сильнее шум. Такое ощущение, как будто в мешке меня завязали, и куда ни ткнешься, не выбраться. Я уже начал фантазировать, что в меня вселился демон или еще кто. Я начал усиливать шум, чтоб на фиг вылетел из моей головы, но ничего не помогало. Я расслабился, и сон проявил себя сильнее - да, я все еще во сне, и кто-то лежит со мной рядом. Самое интересное, что я то понимаю что сплю, но поразительно то, что моё сознание как будто раздвоилось. Я чувствовал, как лежу в постели на самом деле, один, у себя в комнате, и в то же время чувствовал, как лежу во сне, и меня кто-то обнимает, и самое гадкое в этой ситуации то, что пошевелиться я не могу, и открыть глаза не могу чтобы посмотреть. Это было очень странно, я знал, что не сплю и просто лежу с закрытыми глазами и в тоже время чувствую персонажа из сна, как на мне лежит его рука, все ощущения как в жизни.Сон и явь сплелись воедино! Я начал экспериментировать и осознал, что могу переключаться между сознаниями, при усилении одного из них, второе ослабевает. Я проникся глубже в сон, отпустив реальное сознание и смог пошевелить рукой во сне! Я поднял чужую руку, которая меня обнимала и переложил её. Моему удивлению не было предела! Я мог погружаться глубже в сон, и он при этом усиливался, и мог возвращаться в реальность, при этом сон угасал.Но я все еще не мог проснуться. Этот звук не отпускал меня. Я бросил попытки проснуться и отдался во власть сна, хотя при этом сознание я не терял, просто переместился в картинку сна и ждал, что будет дальше. Я как бы и был во сне, но не спал при этом. Вдруг слышу, как за стеной зазвучали голоса, пришли какие-то люди, явно навеселе и что-то бурно обсуждали. Вдруг они позвали меня, чтобы я вставал и присоединился к ним. Слышу как они прошли по коридору в другую комнату, включили музыку и продолжили отдыхать. Я продолжал лежать, мучаясь мыслями в догадках, что со мной происходит и как быть дальше…Через некоторое время меня отпустило, и я без труда открыл глаза. Шума не было. Я лежал на кровати как обычно. На часах 2 : 50 ночи.

Ключевые слова: Сон сонный параллич глаза звук авторская история

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