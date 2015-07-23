Вечность

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Илья Трифонов Просмотров: 22 Комментарии: 1 0 Вчера, 22:21 by

Вы никогда не задавались вопросом, что такое сны? Я думаю, каждый и в той или иной степени интересовался этим. Кто-то в детстве, а кто-то посвятил себя этому вопросу всю жизнь. Так что же это такое? Портал в иной мир или просто проекция мозгом событий произошедших за день? Я думаю, каждая из этих теорий может быть в какой-то мере реальностью, но одно я знаю точно. Человечество ещё очень не скоро найдёт ответ на этот вопрос. Об одном из снов я и хочу вам рассказать. Может быть, таким образом смогу найти для себя ответы на то, что он может означать да и дать вам пищу для размышлений.Это была обычная суббота, ничем не отличающаяся от других. Я всё также рано встал, завтракал, работал до вечера, ужинал, посмотрел телевизор и ложился спать. В большинстве своём я спал очень глубоко и поэтому редко видел сны. Однако эта ночь была исключением. Когда я наконец-то провалился в царство морфея, то оказался в жутком месте. Повсюду вокруг меня были развалины какого-то города. Земля была покрыта пеплом и осколками, дома были частично или полностью разрушены, а вдали слышались звуки взрывов и выстрелов. Пейзаж вокруг напоминал какую-то старую запись времён Великой Отечественной войны. Я прекрасно помню их. Несмотря на возраст, они прекрасно передавали атмосферу той войны и эпохи в целом. Внезапно впереди меня раздался грохот, и у одного из разрушенных домов бежали люди. Однако, повнимательнее приглядевшись, я понял. Это были не люди. Представьте себе одежду, двигающуюся саму по себе, а людей в ней нет. Каска будто зависла в невесомости, а автомат держат невидимые руки. "Люди" бежали в сторону укрытий неподалёку, под свист пуль всячески отстреливаясь.Когда они достигли укрытий, я подошёл к ним поближе, дабы разглядеть их получше. Они были одеты в форму красной армии. Помню, как меня заворожила ситуация происходящая передо мной. Как одежда двигалась, будто живой человек, стараясь скрываться от пуль. Внезапно прямо перед моим носом прогремел взрыв. К моему удивлению, никаких последствий от него не получил. После того как дым и звон в ушах рассеялись, я увидел интересную картину. Одежда выглядела совершенно не так как раньше. Она валялась, распластавшись по земле так, будто бы её бросили. Будто то, что недавно наполняло их жизнью, исчезло в момент взрыва. Я продолжил своё путешествие по городу, ещё не раз сталкиваясь с другими боями, подобными тому, что видел.Прогуливаясь по местам, я всё больше убеждался в том, что это был Сталинград. Однако дальше мои воспоминания о сне становятся расплывчатыми вплоть до того, что я не могу вспомнить на каком моменте сон прервался.Я целый день размышлял об этом сне, не думая ни о чём другом. Он произвёл на меня невероятное впечатление, какой ещё не производило никакое другое сновидение. Я будто побывал в другом мире, либо его отражении. Так что же это было? Если честно, то я до сих пор не понял. Но я смог сформулировать теорию, которая хотя бы как-то объясняет для меня это.Судя по всему, события, подобные Великой Отечественной войне, оставляют громадный отпечаток в истории не только в нашем мире. По-видимому вся та боль, страдания и смерти, которую породило это ужасное событие, создало своего рода "день сурка". Вы ведь слышали о том, как ветераны не любят рассказывать о той войне, и что ужасные воспоминания преследует их всю жизнь? Я думаю, что, скорее всего, она делает это ещё и после смерти. После того как ветеран умирает, его душа попадает в то неизвестное изменение и продолжает воевать уже там. Там она переживает ровно те же события, которые были при жизни, лишь с той поправкой, что они постоянно повторяются снова и снова. Как только наступает 9 мая, и война заканчивается, всё сразу же переносится на 22 июня, и всё начинается заново, и так по кругу та война продолжается.Но это уже лично мои домыслы. Было ли это, как я уже писал вначале, портал в иной мир или просто проекция мозгом событий произошедших за день? А что думаете вы? Мне было бы очень интересно послушать ваше мнение на этот счёт.

Ключевые слова: Сон бои одежда авторская история

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