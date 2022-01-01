Рассердил отца

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:18 by

Отца не стало в мой седьмой день рождения. Несчастный случай. Спешил из командировки, чтобы успеть поздравить меня, первоклассника, с важной датой, да не доехал.Мне очень сильно его не хватало. И как нарочно, в моём классе почти у всех детей были папы - не было только у одной девочки и теперь вот ещё у меня. Хорошо хоть, что время такое, никого не дразнят "безотцовщиной". Но всё равно, я смотрел на своих друзей, которые по выходным ездили с отцами на рыбалку, выезжали всей семьёй на море и отчасти завидовал им. Мама, хоть и старалась по-максимуму уделить мне внимание, много времени посвящала работе, так как не хотела, чтобы я в чём-то нуждался.Спустя несколько лет боль и горечь потери утихли. Я учился в пятом классе, когда в то солнечное осеннее утро мы с мамой поехали навестить могилу отца. Прекрасная погода, которая всегда сопровождает бабье лето, располагала к уборке на могилке.Закончив уборку, мама обнаружила, что забыла в машине бутылку с водой.- Ты здесь подожди, а я быстро сбегаю за водой, - сказала мама и скрылась за бесконечными рядами каменных надгробий, утопающих в золотистой листве деревьев и кустарников.Я стоял и задумчиво смотрел на мраморный памятник, вновь и вновь вглядываясь в улыбающееся лицо отца. Грусть снова одолела меня."Почему у всех есть отец, а у меня нет?" - промелькнула мысль в моей голове.- Почему ты бросил меня так рано? - в отчаянии воскликнул я, и стал со злостью пинать песок, смешанный со щебнем, которым была засыпана могила.Часть щебня летела прямо в фотографию отца. Мне на секунду показалось, что с фотографии исчезла его лучезарная улыбка, а глаза стали непривычно серьёзными. Я испугался и замер, стараясь не смотреть в папино лицо.Через мгновение из-за растущей неподалёку туи показалась мамина фигура и мне стало гораздо спокойнее. Я вновь мельком взглянул на фотографию на памятнике и не увидел ничего необычного.***День прошёл как обычно, и я уже позабыл и о ситуации на кладбище, и о своих нахлынувших обидах. За окном стемнело.Умывшись и собрав школьный рюкзак, я расстелил постель и уютно устроился под одеялом. Сон сморил меня неожиданно быстро, хотя обычно мои детские фантазии подолгу не давали мне уснуть.Проснулся я от того, что в комнате стало необычно холодно, а моё тело сковали судороги. Я не просто не мог двинуться, я не мог пошевелить даже пальцем, и не мог открыть глаза. И в этот миг, пока я находился между сном и явью, в моей голове чётко отобразилось лицо отца: не то, что было на фотографии на могиле, а один из тех образов, который я бережно хранил в своей детской памяти. В этот раз отец не улыбался. Точнее, он улыбался, но эта улыбка напоминала скорее разъярённый оскал, а глаза буквально горели яростью... Отец будто бы навис надо мной, буравя меня взглядом. Напомню, веки мои были в этот момент закрыты. Он сурово погрозил мне пальцем и растворился в воздухе, и только после этого я смог пошевелиться и открыть глаза.Холодный пот струился с моего лба, я был напуган и раздосадован. Неужели папа настолько обиделся? В тот момент я плохо помнил, каков был отец по характеру, но мама рассказывала, что несмотря на все его плюсы, он был очень сложным человеком, с тяжёлым нравом, обидчивым и своенравным.- Папочка, извини меня, пожалуйста, - тихо прошептал я, чтобы не разбудить маму.Буквально через минуту я успокоился, вновь забрался под одеяло и уснул.С тех пор папа мне не снился. Спустя годы я понимаю, что тем поступком на могиле я рассердил отца, хотя тогда мною двигала детская обида на то, что у одноклассников полноценные семьи с папой и мамой, а у меня только мама.Автор - Светлана А.

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