Два сна

Scary_tales Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:41 by

Два сна. Один мерзкий, другой кровавый. За ночь я просыпалась дважды, после каждого сна, и каждый раз мне было тяжело заснуть заново. Сны были на грани фантазии и реальности, проснувшись, я некоторое время не могла поверить в то, что нахожусь в безопасности, в своей комнате, что те ужасы, пережитые мной, лишь полет больного воображения. Сейчас полночь, весь день я провела за работой, общаясь со множеством людей, слушая обилие историй, но невзирая на это, в моей голове все еще запечатлены жуткие и омерзительные образы.. На первый взгляд, ничего плохого. Я вижу перед собой нечто, похожее на пещеру, красно-розового цвета, но было все же в ней что-то отталкивающее. Что же? Стены, покрытые чем-то липким? Или толстые нити, тянущиеся через каждые несколько метров, напоминающие паутину? Или зловещая атмосфера, тревожное ожидание чего-то (или кого-то) необычайно опасного, что может объявиться в любой момент? Я не знаю...Помню лишь сильнейшее нежелание оставаться там еще хотя бы на секунду и громкое биение своего сердца в четыре утра после пробуждения. Шел дождь, я металась по комнате, стараясь успокоиться и убедить себя, что все это не по-настоящему. Спустя время я снова погрузилась в царство сновидений, но в этот раз все было куда хуже.Сон второй. Самолет. Обычный пассажирский самолет. Люди. Обычные люди. Одни летят отдыхать, другие работать, третьи еще куда-то. Все это неважно, ведь они даже не подозревают, что это последние минуты их жизни. Взлет. Разговоры. Смех детей. Звук заводящейся бензопилы. Крик паники и безысходности. Первая кровь. Кровь повсюду. На иллюминаторах, сиденьях, полу, вещах. Вряд ли найдется хоть небольшая поверхность, не заляпанная кровью вперемешку с человеческими останками. Никто не выжил. Никто бы и не смог, кроме него. Урода, который все это учинил. Стоит посреди самолета, слизывает кровь, ухмыляется. Должно быть, находишься в полном экстазе, чувствуя тепло крови, наслаждаясь симфонией предсмертных криков невинно убиенных?После пробуждения мне снова было не по себе. Казалось бы, в реальной жизни такая ситуация невозможна, хотя бы потому что никто не пустит на борт самолета маньяка с оружием. Тем не менее непреодолимая тоска и страх одолели меня. Я не чувствовала себя в безопасности. Почему мне такое вообще приснилось? Стресс сыграл со мной злую шутку или подсознание пытается предупредить о чем-то? Надеюсь, первое...

Ключевые слова: Сны кошмары безысходность пробуждение авторская история

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