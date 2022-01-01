Сон в летнюю ночь

Reiana Flaim Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:36 by

Доброго времени суток всем, кто сейчас на сайте. Я снова с вами.После прочтения истории Передайте Варварушке вспомнила несколько своих похожих. И вот выношу на ваш суд одну из них.Дело было летом 2015 года. Умерла моя родственница. И дня через 3-4 после её похорон мне приснился сон, о котором, собственно, расскажу ниже.Снилось мне, что я была в селе, откуда родом была родственница. Был светлый летний день, я шла по улице, на которой, собственно, жила родственница, и уже подходила к её дому. Иду и думаю: навещу-ка я бабушку Нину (так звали покойную родственницу). Далее я подошла к её дому, но вместо членов её семьи к моему удивлению у неё во дворе были чужие люди: женщина лет 50+, может 60 (точно не помню) и двое детей: девочка лет не больше 10 и мальчик лет 8-9. Женщина подошла к забору со стороны двора и спросила у меня, чем она может мне помочь. Я попросила женщину позвать бабушку Нину. Женщина пошла в дом. А через несколько минут из дома вышла бабушка Нина. Она закрыла собаку в вольер и открыла калитку, чтобы впустить меня. И как только я приподняла ногу, чтобы сделать шаг во двор, услышала мужской голос, добрый и мягкий. Он сказал следующие слова: она умерла, нельзя.И я так и не сделала ни шагу во двор. Вместо этого я принесла свои извинения за доставленное мной беспокойство и ушла своей дорогой. На, этом мой сон закончился.

Ключевые слова: Родственница покойница сон авторская история

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