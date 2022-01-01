Страшный сон про покойников и красные гробы

johnny-max-cage Просмотров: 184 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:18 by

***Страшный и очень яркий сон про покойников и красные гробы ***1) Мне снилось здание. Я находился на втором этаже и внезапно увидел пугающую картину:2) С лестницы стали подниматься люди, много людей. Сначала они что-то несли, какую-то атрибутику, или картины, портреты. Спустя несколько мгновений, я увидел, как поднимают красную крышку гроба вверх по лестнице. Вслед за этим я увидел, как люди несут открытый гроб. Сначала один гроб, а потом ещё несколько…3) Образы покойников были удивительными, пугающими и запоминающимися надолго. Один из них был стариком с открытым ртом, а его пятки торчали прямо из гроба и опирались на нижнюю гробовую доску. Другой был молодым, лицо его было белым, словно напудренным, а губы красные. Видимо, его как следует “загримировали”…4) На все мои вопросы о том, зачем в публичном здании, где находится много совершенно посторонних людей, устраивать такое пугающее мероприятие, были даны какие-то неоднозначные ответы, что-то насчёт обязательного и запланированного мероприятия, акции и прочее. Кроме того, меня уверяли, что всё под контролем и здесь нет ничего пугающего, поскольку покойники ненастоящие.5) Через некоторое время я увидел, как покойники оживают – они открыли глаза, кто-то стал смеяться в гробу, кто-то встал из гроба, они стали вести себя, словно артисты во время антракта.Анализ этого сна. Без всяких толкований. Откуда всё это взялось:1) Место и здание вполне реальные, там можно очутиться и наяву. Поэтому первый пункт объясняется вполне закономерно. Где мы ходим наяву, там же мы запросто можем оказаться во сне.2) С лестницы стали подниматься люди, много людей. Сначала они что-то несли, какую-то атрибутику, или картины, портреты -В жизни непременно, если по лестнице вместе идут сразу несколько (много) людей, то они обязательно что-то несут. Иначе, они бы шли просто друг за другом. Так или иначе, тесное скопление людей в одном месте, особенно на лестнице, рождает картину того, что непременно они помогают друг другу – то бишь, выполняют некую грузоподъёмную работу. На том этаже в здании всегда висят картины, поэтому, вполне уместно, что поначалу люди несли картины. Военная атрибутика, также не исключается, как музейный предмет, наряду с картинами. То есть – работает ассоциативный ряд воображения! Именно этот ряд складывает сновидение в такую страшную и пугающую картину, которая возникает впоследствии! Дальше несут крышку гроба – почему именно её?Обращаю внимание – когда, например, на улице человек видит идущую толпу или кучку людей, несущую что-то средь бела дня, то невольно возникает подозрения – а уж не провожают ли кого-то в последний путь? А теперь добавим ещё эти картины (портреты) впереди. А затем военную атрибутку! Что люди будут нести после этого ? Непременно гроб. Непременно кого-то хоронят. Воображение само сделало первый штрих картины, а последующие опасения просто её дорисовали как нельзя убедительнее. Вот уже гробы выносят и непременно открытые, так чтобы покойников было хорошо видно. Чего больше всего боишься увидеть – то и получишь во сне, это главный закон сновидения!3) У одного покойника пятки выпячивались прямо из гроба и сверкали – кажется именно так нам привыкли с детства показывать покойников в морге – именно пятками вперёд. Два образа слились в один, в итоге получилась пугающая нелепость. У другого лицо было бледное, загримированное, губы такие, словно их накрасили – непременно это ещё один образ устоявшегося покойника (вампира и т.д.). С детства мы видим фильмы про вампиров, которые лежат в гробу и пьют кровь, и губы у них от этого красные.4) Весь абсурд мероприятия обязательно находит оправдание, если он организован согласно всем почестям, правилам и т.д. Но почему именно в здании где много посторонних людей? И тут же мозг как бы находит оправдание, а ведь покойнички ненастоящие. Вот они уже и шевелятся и улыбаются и ведут себя так, будто это артисты из цирка. Воображение – удивительная штука. Помимо того, что оно находит лазейки для своего оправдания, оно ещё и непременно сменяет одну картину на другую. Так что на смену трагедии резко приходит комедия и т.д.Поэтому, ничего удивительно. Удивительно лишь то, с какой яркостью, с каким мастерством художника оно убедительно рисует нам такие картины, что мы готовы не только в них поверить, но и придать форму мистических видений, а быть может, это всего лишь фантазия, словно капризное дитя балуется кисточками и рисует всё что захочет, лишь бы нас напугать, впечатлить и заставить размышлять над тем, что в сущности может быть простой бессмыслицей, простым набором ассоциаций, пойманных где-то когда-то и проявившихся именно так, а не иначе.

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