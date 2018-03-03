FATE.avi кто его знает?

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:13

Причина: Авторский стиль сохранён

Артём Азимов Просмотров: 146 Комментарии: 2 0 Вчера, 15:13 by

Раньше, году в 2015-16, я был увлечен техникой и всем, что связано с электроникой. Однажды, бродя по улице в поисках чего-то интересного, я обнаружил старый компьютер на барахолке, он стоил очень мало, в районе 250 рублей, он был очень старым, года может 2004-2007. Внутри старого жесткого диска, который казался забытым и брошенным, я нашел один единственный файл с мистическим названием "FATE.avi".Я решил открыть этот загадочный файл. На экране появилась черная и белая картинка, изображающая старый подвал, освещенный лишь слабым светом. Скрип дверей и неопределенные звуки наполнили комнату.На видео я увидел длинный коридор, полный мрака и неясных теней. Шумы, похожие на чьи-то шаги и зловещие шепоты. Камера медленно двигалась вперед, словно невидимая рука влекла ее в темноту.Чем дальше близилась камера, тем яснее впереди просвечивался неизвестный силуэт, позже включилась громкая музыка и он с невероятной скоростью и криками набросился на камеру. Видео закончилось и пк перезагрузился, после перезагрузки появились артефакты, а потом материнская плата вовсе пришла в негоодность, вместе с хардом; вот, спустя много времени, я хочу поинтересоваться... никто не знает об этом файле? У кого-то было похожее? Буду рад услышать!

Ключевые слова: ПК компьютер коридор лост медиа авторская история

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