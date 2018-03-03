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Смертельные файлы

FATE.avi кто его знает?

Раньше, году в 2015-16, я был увлечен техникой и всем, что связано с электроникой. Однажды, бродя по улице в поисках чего-то интересного, я обнаружил старый компьютер на барахолке, он стоил очень мало, в районе 250 рублей, он был очень старым, года может 2004-2007. Внутри старого жесткого диска, который казался забытым и брошенным, я нашел один единственный файл с мистическим названием "FATE.avi".

Я решил открыть этот загадочный файл. На экране появилась черная и белая картинка, изображающая старый подвал, освещенный лишь слабым светом. Скрип дверей и неопределенные звуки наполнили комнату.
На видео я увидел длинный коридор, полный мрака и неясных теней. Шумы, похожие на чьи-то шаги и зловещие шепоты. Камера медленно двигалась вперед, словно невидимая рука влекла ее в темноту.

Чем дальше близилась камера, тем яснее впереди просвечивался неизвестный силуэт, позже включилась громкая музыка и он с невероятной скоростью и криками набросился на камеру. Видео закончилось и пк перезагрузился, после перезагрузки появились артефакты, а потом материнская плата вовсе пришла в негоодность, вместе с хардом; вот, спустя много времени, я хочу поинтересоваться... никто не знает об этом файле? У кого-то было похожее? Буду рад услышать!

FATE.avi кто его знает?


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:13
Причина: Авторский стиль сохранён
Вчера, 15:13 by Артём АзимовПросмотров: 146Комментарии: 2
0

Ключевые слова: ПК компьютер коридор лост медиа авторская история

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Комментарии

#1 написал: photon
Вчера, 16:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Привет, ставлю минус, фигня какая-то, хотя б видосик выложил. Хотя не надо, уже миллионы таких дурацких видосиков, надоело уже. Кстати чо смертельного то, раздел же называется смертельные файлы, а не помирающие компы.
Зарегистрирован: 3.03.2018
#2 написал: Артём Азимов
Вчера, 17:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 8
Цитата: photon
Привет, ставлю минус, фигня какая-то, хотя б видосик выложил. Хотя не надо, уже миллионы таких дурацких видосиков, надоело уже. Кстати чо смертельного то, раздел же называется смертельные файлы, а не помирающие компы.

компы тоже люди lol
Зарегистрирован: 9.01.2024
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