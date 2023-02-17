Сайт о пропавших без вести

Новость отредактировал Estellan - 11-12-2023, 17:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Absentis Просмотров: 368 Комментарии: 2 +2 11-12-2023, 17:30 by

Привет, username. Я не знаю кто ты, и ты не знаешь кто я. Возможно. А наверное и наоборот, все имеет место быть. Однако здесь это не имеет какого-либо смысла. Я хочу рассказать тебе о том, что произошло со мной некоторое время назад. Надеюсь, ты поможешь мне разобраться со всем, что здесь творится.Не буду затягивать, рассказывая о себе. Мое имя, мое прошлое и все остальное тебе не нужно. О своем будущем я мало что представляю, этот случай перевернул мое восприятие времени, и я даже не знаю, а есть ли будущее как таковое?Благо мне удалось найти в этом месте чудом уцелевшее устройство с выходом в сеть. Я не знаю, куда и кому я направляю эту историю, но надеюсь, что ты ее получишь.Я понимаю, что после прочтения всего этого ты скорее подумаешь, что у меня поехала крыша. Да, она неустойчиво держится на той крупице здравого смысла, которая чудом еще теплится в моем разуме. Однако все, что я тебе расскажу, является чистейшей правдой, каким бы абсурдным или странным тебе все это ни казалось. Здесь все странно.Как всё началось. Каждый из нас любит после тяжелого трудового или учебного дня прийти домой и с чувством выполненного долга сесть за компьютер и наконец-таки выйти в виртуальный мир. В виртуальном мире мы расслабляемся, приходим в себя, восстанавливаем силы. Но этот же мир может сыграть с нами злую шутку.Однажды сидя на одном из тех имиджборд, на которых зависал каждый первый анон, я услышал звук пришедшего уведомления с моего телефона.После разблокировки телефона меня встретило уведомление о смс от моего старого знакомого. Сначала я обрадовался, а затем насторожился. С этим человеком, назовем его Алексей, мы не общались уже несколько десятков лет. Он пропал без вести, отправившись в лес то ли за грибами, то ли еще чем-то, я не знаю. Однако он ушел и не вернулся. Не вернулся ни через день, ни через два, ни через месяц, ни через несколько лет. Полиция и волонтеры были бессильны.Позже подобные случаи начали происходить массово. Многие люди все так же исчезали без следа. Бывало, что от них не оставалось даже воспоминаний, настолько глубоко они стирались из этой реальности.Так вот, перейдем к моей истории. Увидев сообщение от Алексея я насторожился, и, немного подумав и вспомнив все те исчезновения, открыл смс. В нем содержалась ссылка на какой-то сайт. Эту ссылку я приложу в конце истории, не нужно бежать и переходить по ней, не дочитав все до конца.Я много слышал о телефонных мошенниках, которые под видом знакомого тебе человека отправляют тебе ссылку, которая ворует твои данные или заражали твое устройство вирусом. На тот момент я не сильно задумывался об этом, и решил перейти по ней. Это была одна из самых страшных ошибок в моей жизни.Открыв сайт, сперва я увидел его заглавие. Absentis. По найденной мной информации, с латинского переводится как «пропавший» или типо того. Сайт оформлен в черных тонах, как бы олицетворяя собой бесконечную и неведомую загадку, которую мне обязательно стоит разгадать.На главной странице сайта содержалось визуально искаженное полотно текста. К сожалению, я не могу прикрепить его сюда, так как оно очень сильно искажено. Я приложу скриншот.Изучая сайт, я пришел к выводу, что в нем сокрыта какая-то загадка. Возможно, это связано с исчезновениями людей? Ведь всё сходится, эту ссылку мне прислал мой пропавший знакомый, название сайта переводится как «Пропавший».Однако, когда я начал копаться в этом, произошло нечто странное. В одну из ночей, когда я уже уснул, я не смог проснуться. Да, именно так. Я четко осознавал, что я не могу проснуться. Я в панике пытался кричать и как-либо двигаться, но до меня не сразу дошло, что меня физически нет. Меня окружала пустота. Тьма, черная и глубокая.Успокоившись, я начал раздумывать. Не знаю, как я мог думать, возможно от меня остался лишь поток сознания и маленькие частицы разума. Не знаю. После этого пустота, пробел в памяти, я ничего не помню. Однако очнулся я уже здесь. Меня окружает темный лес. Он бесконечен. Да, в нем хоть и с трудом, но все же возможно выживать, ведь еда тебе не нужна, так как в этом месте ты не чувствуешь голод. Но вода, ее хочется в несколько раз больше. И мне так хочется с кем-то поговорить. Вокруг нет никого. Мне чудом удалось найти здесь телефон. Я не знаю, как он оказался здесь. Но он имел несколько процентов заряда. К моему удивлению, здесь, хоть и очень слабо, но ловила сеть. Я решил, что потрачу этот шанс на то, чтобы донести до тебя это сообщение. Надеюсь, ты поможешь мне выбраться отсюда и разобраться, что здесь происходит.Как и обещал, прилагаю ссылку на тот злополучный сайт. Будь осторожен в своих исследованиях.Ссылка: https://absentis.simdif.comБудь аккуратен. Никто не знает, что может произойти. Буду ждать твоего ответа. Надеюсь, ты сможешь в этом разобраться. Желаю тебе удачи.

Ключевые слова: Сайт мистика интернет авторская история

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