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2017-08-09-18-59.png

История
Несколько дней назад я нашёл свой старый фотоаппарат, который подарил мне мой умерший отец, марка неизвестная, но я решил перекинуть все фотографии на компьютер и увидел нечто странное...

Сначала были обычные семейные фотографии и фотографии природы, но увидев фотку "2017-08-09-18-59.png", я решил её открыть, и, при детальном рассмотрении, у меня началась тревога и непонятный страх. Увидев какого-то палочника, я упал со стула в страхе и пролежал так двадцать минут, и, встав с пола, я увидел что компьютер впал в BSOD и больше не включался.

Фотоаппарат работал нормально, но тут есть ещё похожие фотки...

Фото: ddddddddddd


Новость отредактировал Estellan - 16-11-2023, 16:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
16-11-2023, 16:36 by OwO_BubbleПросмотров: 467Комментарии: 3
0

Ключевые слова: Фото палочник фотоаппарат авторская история

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Комментарии

#1 написал: krux
Вчера, 19:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 235
Если палочник это вот та чёрная загогулинка посреди дороги то поздравляю вас, вы необычайно впечатлительная личность раз от такого впадаете в оцепенение со стула. Если же вы имели ввиду что-то другое, то я этого не вижу, увы
Зарегистрирован: 24.04.2018
#2 написал: diehardruss
Сегодня, 00:11
0
Онлайн
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Публикаций: 2
Комментариев: 1
Это троллинг или это было написано всерьёз?
Зарегистрирован: 8.08.2020
#3 написал: Наталья ст
Сегодня, 00:25
0
Онлайн
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Репутация: (105|-8)
Публикаций: 12
Комментариев: 82
А где палочник та? Не видно. + автора жалко

И ещё, что за город? Где фото было сделано. Или неизвестно?
Зарегистрирован: 9.04.2023
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