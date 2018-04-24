2017-08-09-18-59.png

Новость отредактировал Estellan - 16-11-2023, 16:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

OwO_Bubble Просмотров: 467 Комментарии: 3 0 16-11-2023, 16:36 by

ИсторияНесколько дней назад я нашёл свой старый фотоаппарат, который подарил мне мой умерший отец, марка неизвестная, но я решил перекинуть все фотографии на компьютер и увидел нечто странное...Сначала были обычные семейные фотографии и фотографии природы, но увидев фотку "2017-08-09-18-59.png", я решил её открыть, и, при детальном рассмотрении, у меня началась тревога и непонятный страх. Увидев какого-то палочника, я упал со стула в страхе и пролежал так двадцать минут, и, встав с пола, я увидел что компьютер впал в BSOD и больше не включался.Фотоаппарат работал нормально, но тут есть ещё похожие фотки...Фото:

Ключевые слова: Фото палочник фотоаппарат авторская история

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