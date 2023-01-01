Лица смерти - странный японский проект с Искусственным Интеллектом

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

зарегаласьтолькорадиэтогопоста Просмотров: 85 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:06 by

Предисловие: одно из моих странноватых хобби - искать любопытные веб-сайты на разных языках, вбивая в гугл рандомные значения. Именно оно и привело меня на... что это вообще такое?Сайт, о котором будет идти речь, называется Faces of Death (Лица смерти). Появился летом 2023 года, видимо, на волне популярности и общедоступности темы искусственного интеллекта. Сайт в темноватых тонах, полностью на японском языке. Если вкратце, то проект работает по такому принципу:Люди присылают на почту фотографии своих !мёртвых! родственников, сделанные обычно напрямую из гроба (не знаю, как им это удаетстся, возможно, в Японии совсем другие законы в ритуальных делах). Причём снимают именно родственников, умерших несколько десятков, а то и сотен лет назад. Сами понимаете, такие фотографии - зрелище не для слабонервных.Затем искусственный интеллект, именуемый здесь KaoAI, восстанавливает из строения и геометрии черепа лица давно почивших. Делает он это весьма криво - это признают сами создатели. Результаты получаются размытыми, почему-то везде наклон головы/ракурс абсолютно различный.Не знаю, насколько все это правдиво. Однако, согласитесь, выглядит жутковато. Да и сама мысль, что жители Японии снимают тела своих мёртвых прапрапра -бабушек и -дедушек... Бррр! Ещё и оформление сайта вгоняет лично меня в некую тревожность, хотя я вроде не из впечатлительных. До усрачки пугают эти лица... Лица людей, заставших атаки ядерных бомб, войны, катаклизмы... Жившие при разных императорах. У каждого своя судьба. И вкратце, кстати, расписанная над сайте под каждой "фотографией".В-общем, кому интересно - попробуйте написать им на почту или что-то в этом роде. Оставляю вас с вашими мыслями. Спасибо за прочтение статьи! А я пошла искать новые интересные находки.Сайт: https://facesofdeath.simdif.com/

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