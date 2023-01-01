Дьявольская реклама из Тайваня

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Яна Юровская Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:58 by

«Третьи сутки не могу уснуть. Постоянно вижу эту мёртвую девушку из ночного рекламного блока MTV. Какой чёртов псих вообще, решил пустить этот проклятый ролик по телевидению?! В любом случае, он явно добился своей цели. А я, я знаю, что сегодня в четыре утра должен сделать. Прощайте!»Таким было сообщение от анонимного пользователя одного из азиатских форумов, что был посвящён паранормальным явлениям. Самое страшное в этой истории то, что она произошла в 1999 году? с ноября по декабрь? в Тайване. Этот инцидент вошёл в историю местной прессы как: «Суицид в ночном эфире». Поскольку большая часть пострадавших людей признавались в письмах, что в ночь после рекламного блока MTV появлялось дикое желание умереть. Сопротивляться этому зову было сложно, даже если и пытаться. В ходе полицейского отчёта выяснилось, что по ночам транслируется некая реклама о вреде наркотиков. Описание тех, кто совершил суицид в точности сходился с тем, что происходило в самом ролике. Некая девушка с мертвенно-бледной кожей, подбирает с пола мимо проползающую змею. Потом она подносит кобру к руке. Укус крупным планом, и глаза девушки становятся белыми, как у мертвеца. В конце появляется надпись на китайском, перечисляя одновременно с этим все виды наркотиков. Надпись гласит следующее: «Умирай!» При этом на протяжении всей рекламы звучит детский (предположительно, католический) хор, поющий о смерти, и вознесении души на небо. Всё завершается лицом умирающей девушки с медленно расширяющейся улыбкой.— Сначала, я испытал странное чувство наподобие страха. – рассказывал в интервью один из выживших свидетелей о странном рекламном блоке. – Потом я не мог уснуть две ночи. Перед глазами постоянно мелькало лицо той девушки с мёртвыми глазами. А потом мне стало казаться, что она преследует меня уже в реальной жизни. Я видел её лицо в метро, в отражении стекла вагона. Тогда я понял, что это самое настоящее проклятие! А этот детский хор, он звучит в моей голове до сих пор. Единственное о чём я сейчас искренне жалею так это о том, что я не смог себя нормально убить в прошлую ночь. Ибо этот голос, эти глаза. Они всё ещё в моей голове!Мужчина, у которого брали это интервью в начале декабря 1999 года, всё-таки покончил собой. В завещании он просил своих родственников никогда не смотреть телевизор в ночное время. Он опасался, что проклятие сможет настигнуть их тоже. Так в ходе расследования пострадало двести шесть человек разного возраста. Полиция пыталась найти создателей этой рекламы на телевидении, а также саму актрису, которую опознать так и не удалось. Кто пускал рекламу в эфир также узнать не получилось. В итоге все результаты были никчёмны. Некоторым казалось, что сам Дьявол, как у русского классика, устроил данную авантюру и бесследно пропал, но при этом, лишив несчастных людей не одежды, а жизней.Странная реклама исчезла только к концу декабря. Тайвань вступил в новый 2000 год уже без неё. Расследование же, официально завершилось только в 2006. Однако в 2021 году неизвестный пользователь залил данный ролик на Ютуб в обрезанной версии. Многие утверждают, что данное видео подделка, поскольку в некоторых моментах оно не соответствует описанию тех лет. Сейчас это к сожалению, проверить не представляется возможным:

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