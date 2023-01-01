Странная кассета в сгоревшем доме

niusya666okurki Просмотров: 134 Комментарии: 0 -1 Вчера, 10:50 by

Эту кассету я нашел в бабушкином сгоревшем доме. Весь дом сгорел, но эта кассета была нетронута, на ней прилеплен стикер со следующим содержанием:.---- .... ---. .. ... .-.. -- .-.-.- -- -. ..- .-. . .. .-.-.- - .- -- .- ---- .- -. ..- ... .-.- .-.-.- ..- .. . .-. . -- ... - -.- .-.. . - .-.-. - .- -- .- ---- .- -. ..- ... .-.- .-.-.- -- -. ..- .-. . .. .-.-.- -. .-. .-. -.. -.. .-.-.- ..-- .-. .- .-.-.- . . - .-. -- -. . .--- - . .-.-.- . . .-.-.- -- -. ..- .-. . .. .-.-.-Даже не знаю, что это такое и что это может значить....Единственный факт, который я разузнал об этом доме, что там сгорела семья из-за непотушенного бычка.Вот оцифровка с кассеты. Смотрите на свой страх и риск, видео вызывает головокружение, рвоту, суицидальные мысли и желание поднять бычок, закурить.

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