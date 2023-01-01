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prega lant.wmv или же "Странное Письмо"

Вообщем, несколько дней назад некто Петр Андреев прислал мне довольно странный видеофайл. Видео было прислано без всякой темы. Я его просмотрел и не то чтобы я словил инфаркт, но когда ролик закончился, мое сердце все еще учащенно билось. В видео присутствуют различные мерзости. Аудиоряд же оглушающий и никак не связан с видео, в плане того, что визуал не дает тебе никаких гарантий, что при его появлении ему компанию составит какой-либо звук. На этом меня один раз и поймали.

Наконец, есть у меня одна версия откуда мне могла быть послана данная почта. Дело в том, что месяц с лишним назад, я был в ссоре с парой людей. Возможно, это они до сих пор пытаются меня достать подобным видео. Некоторые люди просто никогда не успокаиваются.

Само видео: https://youtu.be/yDivs0XiBX0

[img=|Доказательство]https://www.linkpicture.com/view.php?img=LPic64157d78f0ac2967452443[/img]


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:20 by Обратный Человек 190Просмотров: 11Комментарии: 0
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Ключевые слова: Видео письмо файл авторская история

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