prega lant.wmv или же "Странное Письмо"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Обратный Человек 190 Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:20 by

Вообщем, несколько дней назад некто Петр Андреев прислал мне довольно странный видеофайл. Видео было прислано без всякой темы. Я его просмотрел и не то чтобы я словил инфаркт, но когда ролик закончился, мое сердце все еще учащенно билось. В видео присутствуют различные мерзости. Аудиоряд же оглушающий и никак не связан с видео, в плане того, что визуал не дает тебе никаких гарантий, что при его появлении ему компанию составит какой-либо звук. На этом меня один раз и поймали.Наконец, есть у меня одна версия откуда мне могла быть послана данная почта. Дело в том, что месяц с лишним назад, я был в ссоре с парой людей. Возможно, это они до сих пор пытаются меня достать подобным видео. Некоторые люди просто никогда не успокаиваются.Само видео: https://youtu.be/yDivs0XiBX0[img=|Доказательство]https://www.linkpicture.com/view.php?img=LPic64157d78f0ac2967452443[/img]

Ключевые слова: Видео письмо файл авторская история

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