Смертельный файл "buscrash99.avi"

Borov66 Просмотров: 193 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 09:23 by

buscrash99.aviVHS-кассета, Интернет2014опасный (может негативно влиять на психику)5.41 MB.Видеокассета с этим роликом была найдена в Воронеже в подвале девятиэтажного панельного дома во время ремонтных работ в 2014 году. Уже для этого времени подобные VHS-кассеты считались раритетом, поэтому кассета была продана анониму на аукционе за определённую сумму, и впоследствии запись распространялась на различных файлообменниках типа RGНost и была выложена на видеохостинге Vimeo. Видео набрало немного просмотров (не более 1500), после чего было удалено, но благодаря файлообменникам видео посмотрело большее количество людей. Воздействует на психику людей и толкает на странные поступки. Судя по угнетающему видеоряду и названию, эта запись так или иначе связана с автокатастрофой с участием общественного транспорта в 2000-х, а какой именно, надо выяснить.Всё записано на VHS, скорее всего в 2000-х годах, и это понятно по разрешению и помехам в видеоряде.Сначала показывается, как летит с большой скоростью либо дым, либо облака над многоэтажкой, причём в сумерках. Это сопровождается внешним шумом и искажённой музыкой на пианино. Фокус приближается к этим облакам, и на 13 секунде это переходит в другое видео. Камера трясётся, но видно, как автор видео едет на каком-то транспорте и пересекает перекрёсток. На 20 секунде видеоряд резко прерывается, и появляются две фотографии деревни с более насыщенным цветом, сопровождающиеся более спокойной, но всё ещё искажённой музыкой. Надпись гласит "quid est beatitudo?", это латинский язык (перевод фразы в конце статьи). Далее музыка становится более странной, идут съёмки зелёного газона, как видно, и на 28 секунде запись резко сменяется на панельные дома, мимо которых проезжает автор записи, под угнетающую искажённую музыку, похожую на классическое произведение, скорее на Серенаду Шуберта. К тому же все деревья стоят без листьев, а небо пасмурное, что ещё больше вгоняет в неприятные ощущения. Это продолжается 20 секунд, до 0:48. Потом видео опять сменяется, на этот раз на очень похожий ряд, что был вначале. Облака плывут с бешеной скоростью на ночном небе под посторонние шумы, на этот раз без музыки. На 1:06 идёт короткая запись салона общественного транспорта в движении, сбоку стоит человек, который готовится выйти. В первоначальной версии, которая была на файлообменниках, был заснят более старый и более пустой салон автобуса. На 1:12 показывается запись, где едет троллейбус с подключёнными к проводу штангами. Провод искрит очень сильно, и кажется, что это приведёт к плачевным последствиям через несколько секунд. Но запись обрывается с оглушительным звуком на 1:18. Снова идут съёмки поездки. Транспорт ускоряется (автобус, по-видимому), и камера начинает трястись, помех становится всё больше, мелькает подобная первой фраза, и помехи усиливаются, как и ускорение. В последний момент это похоже на взлёт самолёта со скоростью более 200 км/ч, и на 1:39 запись обрывается с помехами, среди которых мелькает нечто вроде глаз, надписи и изображения с чем-то в форме параллелепипеда посреди пустого зала. Очевидцы, видевшие файл в сети ранее, рассказывали об изображении среди помех: в салоне автобуса на сидении находится человеческое тело, под которое стекает лужа крови, но первое найденное мной видео было без этого. После помех на 1:45 появляется небо с перистыми облаками, надпись на латыни гласит: "tu melius est in caelo?". На фоне шума и еле слышимой музыки остаётся только одно облако, которое становится тоньше и испаряется. Всё переходит в помехи, когда обрывается запись.На данный момент известно только то, что запись негативно влияет на психическое здоровье людей, в особенности совершеннолетних. Люди, скачавшие с файлообменников файл и посмотревшие его полностью, жаловались на головную боль, симптомы, похожие на пониженное артериальное давление, обморочное состояние, тошноту, необъяснимую тревогу, кошмарные сновидения, в частности с автокатастрофами, где видели умершими своих близких, в течение нескольких дней. Также проявлялся страх ездить в любом автотранспорте (амаксофобия). Не доказано, но вероятно, что шанс попасть в аварию у скачавших файл увеличивается. У просмотревших также были суицидальные мысли, чаще всего у простых водителей со стажем и у людей, переживавших непростые времена, которые наткнулись на этот ролик.Один водитель Lada Granta, который посмотрел это видео, испытывая сильный стресс и пережив нервный срыв по своим обстоятельствам, резко выехал на встречку на большой скорости, но когда навстречу приближался автобус, вовремя осознал последствия и свернул на попутную полосу. А другие четверо водителей погибли, нарушив ПДД. Также один подросток покончил с собой. В его телефоне нашли это видео, которое он скачал со стороннего сайта, видео отличалось от нынешнего: там было фото с мертвецом в автобусе и был показан более старый салон маршрутки, который соответствует нулевым годам.Видео с оригинальными вставками было найдено и оцифровано тем, кто купил кассету, но на Ютуб это публиковать нельзя. Нынешняя же версия, более безопасная, выложена на Ютуб. Но она всё равно действует угнетающе, и при полном просмотре может спровоцировать ощущение подавленности, тоску и навязчивые мысли вплоть до панических атак у чувствительных людей. Проявлений амаксофобии ни у кого не было, но всё же смотрите на свой страх и риск.Это видео, скорее всего, принадлежит человеку, который попал в аварию и погиб. Последние секунды его жизни были запечатлены на моменте, где ускоряется транспорт до огромной скорости и происходят помехи. Его предчувствия смерти и депрессивные мысли были выражены в отрывках, которые идут сначала. При виде деревни надпись на латыни "quid est beatitudo?" переводится как "что есть счастье?". А облако, которое испаряется, и подпись "tu melius est in caelo?", примерно означающая "тебе лучше быть на небесах?", скорее всего говорят о том, что душа этого человека находится на небесах, но не находит покой и возвращается на землю.Также видео имеет аномальные свойства: влияет негативно на определённых людей и, вероятно, некоторые отрывки изменяются сами по себе. Живущие на данный момент люди, посмотревшие видео, отзывались о файле довольно негативно.И существует поверие, что тех, кто посмотрел оригинальную версию видео полностью, преследовала душа погибшего в аварии, а те, кто покончил с собой после просмотра, больше никогда не обрели покой...(нынешняя версия):

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