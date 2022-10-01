Изничтожение.mp4

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Strelok_351 Просмотров: 60 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:44 by

Ранее, я поведал вам о двух странных видеофайлах обнаруженных на заброшках моего города. Спустя пять лет, я решил сходить на ещё одну, на этот раз - центр обучения сотрудников ФСИН. Он располагался в здании старого детского сада, который был заброшен в конце 80-х.Это произошло в июле этого года. Абсолютно пустое (как я думал…) здание с разбитыми окнами и запертыми дверями. Я знал, что дыры в заборе вокруг этого здания не так давно «зашили» проволокой, однако мне удалось пролезть в одну из мелких дыр, которую ещё не успели «зашить». На первом этаже не было ничего интересного - просто обычные помещения детского сада, поэтому я поднялся на второй этаж. Там, в одном из кабинетов, стоял письменный стол и более ничего. Я осмотрел стол, он был покорёжен, и большая его часть сгнила от влаги, но один из ящиков остался относительно нетронутым. Это удивило меня и я открыл этот ящик, внутри которого лежала флеш-карта объёмом 1gb. В отличии от стола, сама флеш-карта была относительно новая, хотя была слегка вздута и изогнута. Взяв её, я услышал тяжёлые шаги на первом этаже, они быстро приближались к лестнице на второй этаж, поэтому я решил драпать оттуда как можно быстрее. Дверь на пожарную лестницу, на счастье, не была заперта, я мигом выбежал на неё и убежал. Пока я убегал, я слышал шуршание на втором этаже, как будто кто-то что-то (или кого-то…) искал.По приходу домой, я максимально быстро сел за комп и просмотрел содержание флеш-карты. Очередное видео, название на этот раз было на русском. «Изничтожение», гласило оно. Формата «.mp4», что странно. Файл был сильно повреждён, поэтому пришлось попотеть чтобы его открыть. Длина видео составляет: одна минута и четыре секунды. Визуально видео похоже на оцифровку VHS записи. Первые десять секунд на экране светится надпись: «Наше состояние нам мешает». Затем фотография крайне низкого качества, судя по всему, это снова люди, изучающие основы судебной медицины. Следующая надпись: «Никто из нас этого не хотел.», а далее новое изображение. Фотография операционной 18-го или 19-го века, также крайне низкого качества. Надо сказать, что само видео очень низкого качества в целом. Третья надпись: «Мы хотим изничтожиться». Новое изображение: фотография той самой заброшки, на ней человек держит фонарик, и, судя по всему, фотография эта сделана поздно вечером. Снова надпись: «Наши мучения есть страх, ужас и боль…». Последняя фотография похоже так же сделана тем человеком с фонариком, теперь он светит через окно вглубь помещения, если приглядеться то в одном из коридоров можно увидеть тень человека, хотя может я себя так накрутил… Затем появилась новая надпись: «ТЫ МУЧАЕШЬ НАС!!!», и спустя пару секунд после её появления звук начал усиливаться и на пике усиления видео резко оборвалось. В течении всего ролик появляются, так называемые, 25 кадры, я насчитал их около четырёх штук. Как бы я ни пытался полностью восстановить целостность файла, у меня это не вышло, предлагаю вам самим ознакомиться с этим видео, файл и фото флеш-карты прилагаю ниже.

Ключевые слова: Заброшка файл врачи авторская история

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