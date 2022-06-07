Вторжение в эфир "Первого" канала, во время профилактических работ.(02.09.2006)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

NARIMANGUS Просмотров: 553 Комментарии: 2 -1 Вчера, 11:43 by

История этого инцидента берет свое начало в 2006 году. По рассказу своего товарища, это произошло примерно 2 сентября. Ссылаясь на его информацию, я сделал вывод, что это было что-то новое, что-то очень странное. Это не было похоже на обычный эфир или профилактические работы. Складывалось ощущение, что все происходящее в тот момент на экране, глубоко и надолго закрадывалось во все частички сознания, напоминая о себе на протяжении всех 16 лет. А ведь никто и подумать не мог, что обычный ночной хоккейный тур, мог быть прерван чем-то очень странным. И не то, чтобы этот инцидент был каким-то жутким или страшным, нет он вызывал скорее чувство паники и недопонимания ситуации. На видеофрагменте мне не удалось, детально рассмотреть все происходящее. Но даже отсутствие понимания необычного видеофрагмента, не повлияло на людей, смотрящих в ту ночь хоккейный тур. Основываясь на информацию, предоставленную другом, Большинство людей, посмотревших этот телеэфир, одолевало сильнейшее чувство паники. На утро 2 сентября многие люди из этого места, начали обращаться в больницу с симптомами беспричинной паники(Я не знаю точного место, где это произошло, но вроде бы это была деревня с населением от 300 до 500 человек). Я не владею информацией о том, как врачи смогли им помочь, но осмелюсь предположить что они проходили длительный курс психотерапии. Об этом инциденте слышало очень малое количество людей. Я думаю, что произойди этот инцидент в новогоднюю ночь, жертв было бы намного больше.Но, а что касаемо самой истории нахождения этой кассеты, то тут все более проще. Это было совсем недавно 6 или 7 апреля этого года. Мы решили просто встретится с другом у него дома. Общавшись на разные темы, речь зашла о его ремонте на 2 этаже. Забравшись туда, я сразу бросил взгляд на очень старую кладовку. Друг рассказал о том, что складывал туда весь не нужный хлам. Зайдя туда я увидел очень небольшую, даже нет, скорее достаточно маленькую комнатку со всяким хламом. Но в этой на вид обычной комнатке лежала маленькая запечатанная в скотч коробка. Развернув скотч я увидел написанную черным маркером надпись на коробке: "НЕ ОТКРЫВАТЬ!". Спросив у друга что это, в ответ я получил очень загадочную фразу: "Это то, что лучше не стоит открывать". Мне было любопытно и поэтому я настоял на том, чтобы открыть ее. Там лежала пыльная, ничем не приметная кассета. У нас не было магнитофона, и мы не смогли ее посмотреть. Тогда я предложил забрать ее и позже отнести на оцифровку. Он сначала не хотел мне ее отдавать, ссылаясь на то, что это какой-то хлам и вообще он мне не нужен. Но потом все же я смог ее выпросить. На следующий день я приехал в сервис и отдав кассету, попросил чтобы на нее не накладывали ни какие фильтры и тому подобное. И вот отдав 1200 рублей за эту процедуру я получил видео на флешку, (которую через несколько дней потерял: и сначала мне показалось, что это обычная запись матча, но затем я все таки увидел самое важное. Там было какие-то надписи на очень жутком фоне. Текст был на русском языке, но искажен так сильно, что прочитать все мне не удалось. Далее я спросил у друга про эту кассету, и он рассказал мне эту историю.Отредактировав запись, мой друг выложил ее на Ютуб по этой ссылке: https://youtu.be/o8k9RdnPzCE

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