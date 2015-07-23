Засекреченный взлом телевидения в новогоднюю ночь

Засекреченный взлом телевидения в новогоднюю ночьВсе мы знаем множество историй о взломах телевидения. Большая часть из них – фейковые, но были и реальные случаи. Однако об одном из реальных случаев до недавнего времени было неизвестно.
Этот инцидент произошел в новогоднюю ночь с 31 декабря 2007 на 1 января 2008 года в 0:30 по местному времени. Точный город, где он произошел, неизвестен. Известно только, что это был небольшой поселок с населением около 500 человек. В данном поселке была всего лишь одна телевышка со слабой защитой от взломов, и транслировала она всего лишь 3 канала – Первый канал, Россию и НТВ. Взломаны были одновременно все 3 канала.
Этой ночью, естественно, почти все село не спало – отмечали Новый год, собравшись у телевизоров. И в разгар праздника, трансляцию Голубого огонька неожиданно прервало видео странного содержания.
В видео были фрагменты съемки каких-то подвалов, коридоров, дорог, заброшенных домов. Помимо этого, в видео содержались чьи-то фотографии. Также в видео содержались кадры гипнотического характера (мелькания, полосы и т.д.). Но наиболее неприятными кадрами стала самая настоящая расчлененка. Аудиодорожка содержала какую-то какафонию.
Взлом продлился чуть больше 5 минут. Мог бы продлиться и больше, однако в 0:35 телевышка по неизвестным причинам загорелась и телевещание на поселок было прервано.
Но самое страшное в этой истории то, что все, кто смотрел телевизор в злополучную ночь, после взлома погибли. В результате вскрытия обнаружилось, что часть людей погибла от инсульта, а часть от инфаркта. При этом у всех погибших были разорваны ушные перепонки и лопнуты глаза.
Пострадали и дома – в них были выбиты стекла, разбита посуда на столах и новогодние игрушки на елках. Часть домов просто обрушилась. А в некоторых домах взорвались телевизоры, в результате чего постройки сгорели.
Из всего поселка выжил всего один человек – 78-летняя женщина, которая в ту ночь плохо себя чувствовала, и не стала отмечать праздник, а пошла спать сразу после курантов. На утро 1 января, обнаружив произошедшее, она вызвала милицию. Началось расследование. При этом, по странному стечению обстоятельств, эта единственная выжившая свидетельница скончалась в ночь с 1 на 2 января после продолжительной болезни почек.
Дело было засекречено, информация об этом не просочилась ни в какие СМИ. В одном из домов был обнаружен магнитофон, который в ту ночь вел запись эфира. Кассета с записью была изъята. Где она хранится сейчас – неизвестно. При этом была создана «безопасная» версия длиной в 2 минуты (было обрезано начало и конец, а также вырезана часть фрагментов. Также часть картинки была перекрыта). По результатам проверки, просмотр этой записи не вызывает смерть.
Те, кто совершил данный взлом, не найдены до сих пор.
И было неизвестно об этом случае вплоть до 2022 года, когда в результате взлома базы данных хакерами, «безопасная» версия взлома не утекла в даркнет.
Кроме того, по неподтвержденной информации, оригинальная кассета была похищена в апреле 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса часть сотрудников была переведена на удаленку. Так что полная оригинальная версия вполне может быть где-то выложена в интернете и уносить новые жизни людей.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:23 by SmArterПросмотров: 262Комментарии: 4
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