Засекреченный взлом телевидения в новогоднюю ночь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

SmArter Просмотров: 262 Комментарии: 4 +2 Вчера, 14:23 by

Все мы знаем множество историй о взломах телевидения. Большая часть из них – фейковые, но были и реальные случаи. Однако об одном из реальных случаев до недавнего времени было неизвестно.Этот инцидент произошел в новогоднюю ночь с 31 декабря 2007 на 1 января 2008 года в 0:30 по местному времени. Точный город, где он произошел, неизвестен. Известно только, что это был небольшой поселок с населением около 500 человек. В данном поселке была всего лишь одна телевышка со слабой защитой от взломов, и транслировала она всего лишь 3 канала – Первый канал, Россию и НТВ. Взломаны были одновременно все 3 канала.Этой ночью, естественно, почти все село не спало – отмечали Новый год, собравшись у телевизоров. И в разгар праздника, трансляцию Голубого огонька неожиданно прервало видео странного содержания.В видео были фрагменты съемки каких-то подвалов, коридоров, дорог, заброшенных домов. Помимо этого, в видео содержались чьи-то фотографии. Также в видео содержались кадры гипнотического характера (мелькания, полосы и т.д.). Но наиболее неприятными кадрами стала самая настоящая расчлененка. Аудиодорожка содержала какую-то какафонию.Взлом продлился чуть больше 5 минут. Мог бы продлиться и больше, однако в 0:35 телевышка по неизвестным причинам загорелась и телевещание на поселок было прервано.Но самое страшное в этой истории то, что все, кто смотрел телевизор в злополучную ночь, после взлома погибли. В результате вскрытия обнаружилось, что часть людей погибла от инсульта, а часть от инфаркта. При этом у всех погибших были разорваны ушные перепонки и лопнуты глаза.Пострадали и дома – в них были выбиты стекла, разбита посуда на столах и новогодние игрушки на елках. Часть домов просто обрушилась. А в некоторых домах взорвались телевизоры, в результате чего постройки сгорели.Из всего поселка выжил всего один человек – 78-летняя женщина, которая в ту ночь плохо себя чувствовала, и не стала отмечать праздник, а пошла спать сразу после курантов. На утро 1 января, обнаружив произошедшее, она вызвала милицию. Началось расследование. При этом, по странному стечению обстоятельств, эта единственная выжившая свидетельница скончалась в ночь с 1 на 2 января после продолжительной болезни почек.Дело было засекречено, информация об этом не просочилась ни в какие СМИ. В одном из домов был обнаружен магнитофон, который в ту ночь вел запись эфира. Кассета с записью была изъята. Где она хранится сейчас – неизвестно. При этом была создана «безопасная» версия длиной в 2 минуты (было обрезано начало и конец, а также вырезана часть фрагментов. Также часть картинки была перекрыта). По результатам проверки, просмотр этой записи не вызывает смерть.Те, кто совершил данный взлом, не найдены до сих пор.И было неизвестно об этом случае вплоть до 2022 года, когда в результате взлома базы данных хакерами, «безопасная» версия взлома не утекла в даркнет.Кроме того, по неподтвержденной информации, оригинальная кассета была похищена в апреле 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса часть сотрудников была переведена на удаленку. Так что полная оригинальная версия вполне может быть где-то выложена в интернете и уносить новые жизни людей.

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