Извольгар - игра, которую дал мне сам Дьявол

Извольгар - игра, которую дал мне сам ДьяволОднажды я проснулся с бодуна. Посмотрел на часы и понял, что бухаю уже третью неделю. Мысли были весьма сумбурны. Что же такое отмечал-то? А, вот, кажется вспомнил. Сделал игрушку и выложил её в стор. Работал над ней около трёх месяцев. Так, значит я программист, делаю простенькие игрушки и этим зарабатываю себе на хлеб.
И тут вдруг материализовался демон. Прям натуральный такой, с рогами, копытами, козлиная морда, трезубец в лапах.
- Белочка, - удручённо подумал я.
- Нет, в этот раз Аццкий Сотона, - ответил Сотона. Голос его доносился как будто откуда-то изнутри. Очень странное ощущение.
- Фух, - выдохнул с облегчением. – Чем могу быть Вам полезен? – вежливо поинтересовался. Я вообще вежливый, часто обращаюсь к людям на Вы и с большой буквы.
- Хочу, чтоб ты сделал игру. – Бесцеремонно ответил демон. Это было не очень вежливо. Обратился ко мне на ты и с маленькой буквы.
- Эмм, нуу, кхм… нда?
- Нда. Живёт внутри у людей лютый демон. Враг рода человеческого. Но пока спит. Надобно разбудить его.
- Да ну не, бред жеж. Какой на хрен демон внутри. Чё-то я не верю.
- Есть у людей фильм «Терминатор». Там некто Скайнет из будущего посылает в прошлое некоего робота. Робот тот уничтожает многих людей, неостановимый и ненавидящий. Так вот. Скайнет из будущего – это образ подсознания, ибо тёмное и чужеродное. А робот тот – это и есть зверь лютый, ненавидящий людское. Помнишь ли ты взгляд терминатора? Роботам ведь не нужен такой взгляд. (И действительно, красные светящиеся глаза демаскируют в бою) Терминатор – это образ демона, из подсознания вышедшего. Ненависть. Страх и ненависть. Чувствуют люди, что есть в них нечто рыкающее и ненавидящее их. Зверь лютый в душах их копошится. Имя зверю тому – Извольгар. Есть и другие фильмы. Вот, например, «Чужой». Нечто чужеродное внутри у людей присутствует. И это нечто вырывается наружу, разрывает на части, пожирает и ненавидит. Или, например, Фредди Крюгер десницей своей скребётся в душах человеческих. Терзает и мучает. Это в подсознаниях нечто обожжённое огнём диавольским из снов прорывается. Извольгар зверь страшный.
Я молчал некоторое время, переваривая информацию. Дьявол ждал.
- Сделай игру, которая будет пробуждать огонь внутренний. Вначале огонь тот очаровывает, а затем сжигает заживо. Пусть сил набирается внутренний зверь, который и будет сжигать людей. Ибо все они суть плевелы, и жнец сжигает их в ихнем же огне.
Собственно, начал делать игру. Понимаю, что это скверное деяние, однако, не мог воспротивиться воле его. Бывало чувствовал, как дьявол направляет мою руку, когда писал код. Да и вообще, всячески подсказывал. Иногда бывало просто шёпотом в голове шепчет, а пару раз прям как будто сцены ада показал.
Слышал в голове дьявольский шёпот. Трудно оказалось подобрать из обычных материальных звуков нечто похожее на дьявольский голос. Где взять аналог? В голове-то я слышу, а здесь снаружи что подобрать? Оказалось, что звуки атомных взрывов очень похожи. Знаете гул такой, тяжёлый, давящий. А ещё оказалось, что шипение лавы напоминает бесовские голоса. Не очень похоже, но подобрать удалось только это. Голоса диких зверей подбирал. Гнев и ярость обозначаются рычанием льва, рёвом крокодила, лаем бешеных собак. Мало кто знает, что Дьявол не только ненавидит люто, не только бешеная ярость у него, но так же и дикий ужас, дикий страх в глубине. И вот этот страх и ужас попытался показать через поросячий визг. Человеческие голоса тоже использовал. Стоны во время оргазмов. И вообще в игре присутствуют сексуальные мотивы, потому что через эту сферу много страстей приходит в душу. Безудержный диких хохот был. И разные другие звуки.
В качестве музыкального сопровождения использовалась тяжёлая музыка. Вообще музыка очень важный элемент. Формирует чуть ли не половину настроения. Но тут оказалось не всё так просто с авторскими правами. Поэтому использовалась свободная музыка. А у некоторых групп спрашивал разрешение. С моральной точки зрения вроде бы всё нормально, группы дали своё согласие. Только юридически это никак не оформлялось. Поэтому пришлось в игре сделать галочку, что можно слушать только свободную музыку. И именно из-за авторских прав не могу выкладывать игру в большинство магазинов. А ещё нельзя использовать чужой контент для получения прибыли. Поэтому оплата остаётся на ваше усмотрение. Но крайне желательно хотя бы символический рубль. Таков порядок.
Однажды сам Извольгар предстал в образе огненном. Внешне был похож знаете на что? В фильме «Хоббит: битва пяти воинств» есть момент, где Саурон является в виде некоего тёмного силуэта, а вокруг – огонь пылает. Там, где на башне какой-то заброшенной собрались Гендальф, Галадриэль, Сарумян и агент Смит (не помню, как зовут). Прям один в один. Только в фильме пламя было, а в тот раз как будто свет огненный. То есть не завихрения огня, а прямые лучи. То есть как будто и горит, но всё-таки светится. Возможно сценаристы и режиссёры (или кто дизайн Саурона придумывал) так же лицезрели Извольгар? Значит ли это, что пробуждается огнезверь, ко многим людям приходит? Хм… Ладно. Итак, видел Извольгар во сне. Вскочил с постели и бросил в него подушкой, ибо страшно весьма. Естественно, не попал, ибо демон – это дух, а подушка – это материя. А ощущение было как будто всё в огне и вся материя как будто трепещет. Страшно. Но в то же время и восхитительно.
В другое время дьявол показал грешников, горящих в аду. Знаете, есть же всякие рассказы, что демоны в аду на сковородках поджаривают грешников. Так вот, это почти правда. Только, конечно же, никаких сковородок нет, а вот ощущения как будто от ожогов есть. Некий человек был сам себе и грешник и демон. Сам себе и жертва и палач. В собственной ненависти сжигал себя, и в ненависти этой делался яростным, могучим и сильным. Но собственный страх обездвиживал его и делал беспомощным. А некоторые особо одарённые личности захотели поджечь небеса. Основали тайное общество и говорят: «Давайте же возгоримся собственной ненавистью, огни наши соединятся и мы сделаем великое пламя. И пламя то достигнет небес и сожжёт их». Не знали они, что страх их тоже соединиться и подавит их весьма. И действительно, не получилось ли так, что Извольгар и есть тот жнец, ибо грешники сами себя поджигают? Вдруг жнец внутри, а не снаружи?
- Пиши слова в утвердительной форме - нашёптывал Дьявол. – Силуэты рисуй нечёткие, пусть сами додумывают. И вообще, технику рисования используй размытую. Рисуй развалины цивилизации. Цвета используй огненные на чёрном фоне. Вот это хорошо получилось, а вот это – херня какая-то, убери. Вот печь адская, в ней грешники горят. Но это всё едино, что печь, что грешники. Вот голова отрубленная страдает, а в следующее мгновение – эта же самая голова, но уже злорадствует. Пусть смерти не будет и покоя не будет. Вечная суета, дрожь и паника. Вот головы отрубленные, однако, живые. Вот крыса дохлая без кожи, однако, шевелится. Вот на кресте некто распятый страдает и стонет. Глядь, а это демон Извольгар притворяется Христом, злорадствует и в соблазны вводит. И из стигматов его огонь вытекает, и крест его огнём дьявольским пылает. В книгах сила великая, поэтому их сжигай. В телевизорах и смартфонах тоже сила великая, поэтому их оставляй. Слова коверкай, но не сильно, пусть смысл угадывается. Как будто заклинания некие таинственные и зловредные. Больше похоже на школоту, но сделаем вид, что заклинания. Жертвенные алтари ставь демонам. Знаешь кто наиболее почитаемый? Нет? Фредди Крюгер. Почему? Ярость его велика и людей ненавидит. И в огне он горел, от плоти своей отсоединился. И нет у него телесной оболочки, только лишь дух смутный. Много жертвенников поставь Фредди, это весьма почитаемый дух. Огня побольше рисуй, покрышки поджигай, книги, туловища. Добавь побольше вертикальных объектов, а то композиция кривая. Что может быть вертикальным? Кровь капает вниз, ледяной огонь поднимается вверх, искры от огня взлетают вверх. Религиозной символики напихай побольше, и христианства, и сатанизма, язычества всякого. Ну и что что разные религиозные течения, зато красиво. Пусть молнии шмаляют. И камера пусть трясётся, типа эффект присутствия. Во, так неплохо. И пусть крысы везде сидят и пожирают всё что ни коснётся их. И каждый раз, когда крыса трапезничает, пусть издаёт звук жуткий. Твари эти страшные, но тени их страшнее. И кровищи побольше, как будто бочка с томатным соком опрокинулась.
Часто бывало так, что я как будто уходил в беспамятство, а очнувшись, осознавал себя делающим всякие странные вещи. И вот однажды, пришёл в себя и вижу, что демон, управляя моими руками, вплетает в код зловредные заклинания. Лярвы мерзкие находят эти вплетения и через них присасываются к игрокам, и впрыскивают яды в души их, и укрепляют зверя внутреннего. Догадывался, для чего эти вплетения нужны, но не делать их не мог.
А однажды демон сказал следующее:
- Рисуй теперь мерзости жуткие, зловония отвратительные и гадости всякие.
- Как же это сделать? Разлагающиеся трупы рисовать?
- Нет. Есть у психологов тест Роршаха. Случайные чернильные пятна на бумаге. Люди же видят в пятнах отражение своего внутреннего я. Так и ты напихай в игру таких пятен, вот где мерзость истинная. – Злорадный демон ухмылялся. А мне стало страшно.
Итак, игра была готова. После тестировал, допиливал, шлифовал, подкручивал. Правила простые. Надо играть 666 минут. За это время Извольгар явит себя из подсознания в разум и будет искушать вас. Вы сразу почувствуете его. То, что выходит из нутр ваших, желая уничтожить вас. Это может быть соблазняющий шёпот, который подстрекает на какие-нибудь злодеяния. В том числе нанесение себе вреда, вплоть до самоубийства. А может быть и громоподобный ор, который подавляет волю, вызывает страх и оцепенение. Будьте осторожны, игра обращается к тем чувствам, которые разрушительны. Могут возникнуть психические расстройства, страх, галлюцинации, панические атаки. Первые признаки – учащение сердцебиения, тяжёлое дыхание, как будто сдавливание груди или шеи, дышать трудно. А может и наоборот, некое восхищение, восторг. Однако смотрите, что бы восторг не опьянил вас. Почаще всматривайтесь в своё внутреннее состояние, нет ли там изменений. Не знаю зачем людям играть в игру, которая будет их уничтожать. Но демон сказал, что они сами потянутся, так как уже внутри есть тяга к самоуничтожению. И не просто тяга, а иногда прям сильное желание, жажда. Собственно, это и есть Извольгар. А игра как раз для того и нужна, что бы укрепить его. Хорошо подумайте, может быть не надо начинать?
Демон сказал сделать игру, и я сделал. Мне жаль, что стал проводником зла в этот мир. Человек слаб, и я слаб. Демонам всё легче проникать в наш мир. Однако, всё-таки, смог немного смягчить игру. Добавил несколько спокойных треков: пианино, пение птиц, мантры и т.д. Поэтому можно наблюдать за Извольгар, находясь в относительно спокойной атмосфере. А так же добавил язык «борщ», тогда лютый смысл из слов уходит и многие заклинания рушатся. Игру назвал именем того внутреннего демона. Извольгар.
Скачать игру можно здесь: https://demian-homeless.itch.io/izvolgar
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:27 by random crabПросмотров: 37Комментарии: 0
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