Белая сущность

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:16

Mr_Trofim Просмотров: 118 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 12:15 by

История, как я на даче, на старом компьютере, загрузил диск с Майнкрафтом версии 1.9, и как я встретил эту злощастную сущность... может встретиться подобная история в ВК, я о ней уже рассказывал там.Это было летом 2021 года в июле, тогда я и моя семья были на даче. Мы ещё не привезли мой компьютер из квартиры, из-за чего пришлось играть на моём старичке. Это была версия 1.9 с рандомным сидом, майнкрафт я установил с диска. Создав мир через 1-2 часа игры мне начало казаться, что я не один. Подумав что я просто устал решил поиграть Завтра. В итоге через день я вновь сел за компьютер, но чувство слежки не пропало. В итоге, я решил удалить мир как только найду алмазы. Когда я вошёл в пещеру, я увидел сущность похожую на Лукаса или Энигму, но оно не было не одним из них. У меня словно сердце остановилось... Я на рефлексе закрыл Майнкрафт и удалил его. Стоит заметить, что чувство слежки испарилось, когда я начал играть на своём компе из квартиры, я сейчас думаю - брать ли диск с этой злощастной версией или нет...P.S. Как только он попал в моё поле зрения, мой компьютер очень сильно нагрузился.ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ: Модель мужского пола, полностью белые тело и голова, глаза были 4x4 пикселя черного цвета, рот отсутствовал, был лишь единичный случай, когда я его заметил, так же он изрядно нагрузил мой компьютер, как только попал в моё поле зрения.

Ключевые слова: Мистика сущность белая сущность авторская история

Другие, подобные истории: