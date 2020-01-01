gin9sis_reb0rN.mp3Файл: gin9sis_reb0rN.mp3
Класс: Опасный
Первое упоминание: http://49406.org
ОПИСАНИЕ:
Файл длится 2:23 минуты и имеет очень интересную составляющю. В файле присутствует белый шум и частоты 7-22 гц. На главном фоне играет непонятный писк и какие-то волны. Ещё удалось вытащить из кода файла музыку из известной игры Outlast-Swarm Ambience.
(Файл также пагубно содействует) . При попытке изъять код можно занести вирус класса: криптора(программа вымогатель). Если интересно то вот сам вирус из кода-Скачать.
ВОЗДЕЙСТВИЕ:
При прослушивании файла(некоторым потребуется слушать дольше обычно 5-15 мин), файл влияет на психику и обостряется в несколько раз имеющиеся болезни(например вы болеете простудой, а это перерастает в отравление с эрозией желудка). Пагубно влияет на первую систему головного мозга из-за чего могут развития болезни или просто заболит голова, но самое страшно это то что при прослушивании сбивается ритм организма что может привести к сбою в работе органов и в о концовке к смерти.
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Сегодня, 07:06 by TcherBerПросмотров: 14Комментарии: 0
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